Super Bowl Super Bowl LX: Tráilers que se estrenan en la Final de NFL Los estudios de cine aprovecharán el Super Bowl LX para mostrar sus grandes producciones al mundo.

Video Super Bowl: ¿Cuánto cuesta un comercial en la Final de NFL?

El Super Bowl no solo es una plataforma para los jugadores o para los artistas que se presentan en el show de medio tiempo, también lo es para las grandes compañías que pagan millones de dólares por un anuncio de 30 segundos.

Cada año, durante el súper domingo de la NFL, los grandes estudios de cine aprovechan para presentar los tráilers o spots de sus producciones más emocionantes del año a los millones de espectadores que no se pierden la transmisión del evento.

Según Deadline, la gran sorpresa es que Marvel se descartó del Super Bowl LX y no mostrará ningún adelanto de sus próximas películas que son Spider-Man: Bran New Day (31 de julio) y Avengers: Doomsday (18 de diciembre).

Como es costumbre, Disney, empresa matriz de Marvel, no se quedará fuera del Super Bowl y presentará adelantos de Hoppers (6 de marzo) y Toy Story 5 (19 de junio), ambas producciones realizadas junto a Pixar.

De la mano de Disney, Lucasfilm volverá al Super Bowl para estrenar un nuevo tráiler de The Mandalorian y Grogu (22 de mayo).

Universal no se quedará atrás y su gran apuesta del 2026 serán dos cintas animadas: Super Mario Galaxy: la película (1 de abril) y Minions 3 (1 de julio).

Lionsgate lanzará un nuevo tráiler de la película biográfica de Michael Jackson, Michael (24 de abril). Mientras que Paramount pagará un espacio en el Super Bowl para un último avance de Scream 7 (27 de febrero).

Se espera que Warner Bros, Sony, Netflix y Apple Original Films no presenten ningún avance de sus películas durante el gran juego de la NFL.