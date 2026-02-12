    Liga MX

    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca

    Francisco Suinaga señaló que el atacante ya entrena con el equipo y ante Necaxa podría tener minutos.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!

    Más sobre Liga MX

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?
    1 mins

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?

    Liga MX
    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!
    1 mins

    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!

    Liga MX
    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX
    1 mins

    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Liga MX
    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México
    2 mins

    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México

    Liga MX
    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años
    1 mins

    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años

    Liga MX
    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!
    1 mins

    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!

    Liga MX
    Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025
    1 mins

    Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025

    Liga MX
    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026
    2 mins

    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026

    Liga MX
    Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX
    2 mins

    Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX

    Liga MX
    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América
    1 mins

    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América

    Liga MX


    Después de ser uno de los héroes de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, Alexis Vega no ha podido jugar en este 2026, pero el presidente ejecutivo del Toluca reveló cuando se presentará en el torneo.

    PUBLICIDAD

    En entrevista para Línea de 4, Francisco Suinaga, mencionó que el atacante ya entrena con el resto del plantel del ‘Turco’ Mohamed y podría ser en la jornada 7 ante Necaxa cuando reapareza con los Diablos Rojos.

    “Se entrenó hoy con el equipo, ya está en cancha, creo que está mejor que nunca en el sentido de molestia. La limpieza le vino bien, fue una limpieza simple de la rodilla y lo hizo con miras para estar a punto para la Copa del Mundo y para el cierre del torneo y Concacaf

    “Alexis está muy comprometido, muy cerca del equipo cuando no juega, es un líder que entiende muy bien esta organización. Está ilusionado… y con suerte, Alexis estará para Necaxa unos minutos y para Chivas”, mencionó Francisco Suinaga.

    Fue el pasado 13 de enero cuando el Toluca dio a conocer que Alexis Vega e staría fuera por varias semanas debido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico en su rodilla.

    Relacionados:
    Liga MXAlexis VegaTolucaNecaxaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX