Liga MX Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca Francisco Suinaga señaló que el atacante ya entrena con el equipo y ante Necaxa podría tener minutos.

Por: Raúl Martínez

Después de ser uno de los héroes de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, Alexis Vega no ha podido jugar en este 2026, pero el presidente ejecutivo del Toluca reveló cuando se presentará en el torneo.

En entrevista para Línea de 4, Francisco Suinaga, mencionó que el atacante ya entrena con el resto del plantel del ‘Turco’ Mohamed y podría ser en la jornada 7 ante Necaxa cuando reapareza con los Diablos Rojos.

“Se entrenó hoy con el equipo, ya está en cancha, creo que está mejor que nunca en el sentido de molestia. La limpieza le vino bien, fue una limpieza simple de la rodilla y lo hizo con miras para estar a punto para la Copa del Mundo y para el cierre del torneo y Concacaf”

“Alexis está muy comprometido, muy cerca del equipo cuando no juega, es un líder que entiende muy bien esta organización. Está ilusionado… y con suerte, Alexis estará para Necaxa unos minutos y para Chivas”, mencionó Francisco Suinaga.