    Liga MX

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?

    El refuerzo brasileño de las Águilas se presenta en la Liga MX, al entrar de cambio en el partido ante Monterrey.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    El brasileño Raphael Veiga se presentó ante su afición en el compromiso de América ante Monterrey, de la Jornada 5 de la Liga MX. E l futbolista procedente del Palmeiras, apenas la semana pasada llegó a México y este día jugó sus primeros minutos con el cuadro de Coapa.

    Veiga entró de cambio al minuto ’67 y cumplió con una discreta actuación en lo que fue su debut con las Águilas que derrotaron 1-0 a Rayados, para hilar su segundo triunfo en el Clausura 2026.

    La próxima semana se juega el Clásico Chivas ante América en Guadalajara.

    ¿Por qué Veiga juega con una sola manga?

    El jugador brasileño tiene la particularidad desde hace tiempo que juega con una manga en su brazo izquierdo y esta noche con su nuevo club, no fue la excepción al lucir una en color amarillo idéntico al de su camiseta.

    Mucho se ha hablado al respecto y algunas fuentes han especulado de que oculta unos tatuajes en esa extremidad de su cuerpo y otras han dicho que se ha convertido en una marca registrada del jugador y se ha convertido en algo distintivo del amazónico.

