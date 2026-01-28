Liga MX Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025 Los felinos trabajan a marchas forzadas en la búsqueda de refuerzos.

A pocos días de que cierre el mercado de fichajes de la Liga MX, los Tigres están muy cerca de hacerse de los servicios de César Nahuel Araujo para reforzar el mediocampo.

De acuerdo con información de Vladimir García, reportero de TUDN, la directiva de la UANL ha tenido acercamientos con el jugador uruguayo que quedó como agente libre tras su paso por Orlando City de la MLS.

" Es una opción con la que han tenido comunicación y con la que se a avanzado en charlas y es una opción muy real para reforzar al equipo de Guido Pizarro”, señaló Vladimir García

César Araujo es hermano de Maxi Araujo, ex jugador del Toluca que hace unos meses dejó la Liga MX para jugar en el futbol de Portugal.

Asimismo, el mediocampista defensivo ha sido convocado por Macerlo Bielsa para vestir la playera de la selección de Uruguay.

OBED VARGAS EN LA MIRA DE TIGRES

De igual forma se pudo conocer que en la lista de posibles refuerzos de Tigres se encuentra O bed Vargas, jugador que recientemente fue convocado a la Selección Mexicana.

“ Hay una lista más amplia y me atrevo a decirles que Obed Vargas… es uno de los nombres a lo que la directiva universitaria le está dando seguimiento”, indicó Vladimir García.