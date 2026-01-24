    Liga MX

    Alexis Vega sorprende con videos en sus redes en plena rehabilitación

    El jugador del Toluca y la Selección Mexicana desata comentarios con sus últimas publicaciones.

    Por:Fernando Vázquez
    Alexis Vega, futbolista del Toluca, se encuentra en proceso de rehabilitación después de que fuera sometido a una limpieza artroscópica en su rodilla, por lo que está fuera de las canchas por unas semanas.

    El delantero de los Diablos Rojos y de la Selección Mexicana publicó en sus redes sociales oficiales imágenes de cómo sigue su tratamiento de recuperación, además de algunos ejercicios en el gimnasio.

    PUBLICIDAD

    Las reacciones no se hicieron esperar y la expectativa aumentó en torneo a Alexis Vega, quien es actualmente uno de los jugadores más talentosos de la Liga MX.

    Se espera que la recuperación le permita estar en disputa por un puesto en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, si bien todavía está en una etapa temprana de su rehabilitación.

    Alexis Vega fue sometido a la limpieza artroscópica después de que en el pasado Torneo Apertura 2025, sufriera una lesión que le impidió acabar a plenitud la disputa del certamen.

    Liga MX

