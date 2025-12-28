    Liga MX

    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América

    El delantero francés sigue entrenando de la mejor forma para llegar a punto para el Clausura 2026.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video ¡Imperdible! La joyita de Maximin que sorprende a sus compañeros

    Allan Saint-Maximin se incorporó hace unos días a la pretemporada del América de cara al Clausura 2026 de la Liga MX y el futbolista francés regresó de la mejor forma luego de sorprender con unos lujitos durante un entrenamiento.

    A través de sus redes sociales Maximin publicó una jugada que realizó durante un interescuadras en las instalaciones de Coapa d onde el atacante se quitó a uno de sus compañeros con una pincelada por una de las bandas para después mandar un centro.

    Sin embargo, dicho jugadón no terminó en el gol debido a que su compañero mandó el balón a las ‘nubes’.

    Después de la eliminación de América en los Cuartos de Final del Apertura 2025, Allan Saint-Maximin no ha dejado de entrenar y ponerse a tope para el siguiente campeonato que arrancará en los primeros días de enero.

    Maximin se perdió los primeros días de la pretemporada con los Azulcremas debido a un tema familiar que provocó que tuviera que viajar a Francia.

    Las Águilas debutan en el Clausura 2026 visitando a los Xolos de Tijuana el viernes 9 de enero en la cancha del estadio Caliente.

    Video ¡No pierde el tiempo! Así entrena Saint-Maximin antes de reportar con América
    Liga MXAméricaAllan Saint-Maximin

