Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América
El delantero francés sigue entrenando de la mejor forma para llegar a punto para el Clausura 2026.
Allan Saint-Maximin se incorporó hace unos días a la pretemporada del América de cara al Clausura 2026 de la Liga MX y el futbolista francés regresó de la mejor forma luego de sorprender con unos lujitos durante un entrenamiento.
A través de sus redes sociales Maximin publicó una jugada que realizó durante un interescuadras en las instalaciones de Coapa d onde el atacante se quitó a uno de sus compañeros con una pincelada por una de las bandas para después mandar un centro.
Sin embargo, dicho jugadón no terminó en el gol debido a que su compañero mandó el balón a las ‘nubes’.
Después de la eliminación de América en los Cuartos de Final del Apertura 2025, Allan Saint-Maximin no ha dejado de entrenar y ponerse a tope para el siguiente campeonato que arrancará en los primeros días de enero.
Maximin se perdió los primeros días de la pretemporada con los Azulcremas debido a un tema familiar que provocó que tuviera que viajar a Francia.
Las Águilas debutan en el Clausura 2026 visitando a los Xolos de Tijuana el viernes 9 de enero en la cancha del estadio Caliente.