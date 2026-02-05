    Liga MX

    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México

    El delantero del América presume su figura que lo inmortalizará, su festejo de gol con las Águilas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Henry Martín está de vuelta con el América y en esta ocasión acudió al Museo de Cera de la Ciudad de México, para presentar su figura con la que los visitantes lo recordarán como un ídolo en el club de Coapa y un referente del futbol mexicano.

    Familia y amigos se dieron cita en el recinto para la develación que tiene un gran parecido con el futbolista, su físico, rasgos e incluso el peinado son muy parecidos.

    El delantero de las Águilas se dio tiempo para hablar con los medios al término del evento donde aclaró que lesión quedó atrás. “Fueron momentos muy difíciles, aproximadamente cuatro meses sin ver actividad. Es la segunda lesión más larga que he tenido en mi carrera, la primera funde ligamentos cruzados y me llevo siete u ocho meses”.

    Al expresar de cuál fue la clave para salir adelante señaló que la cuestión mental es parte fundamental en mi vida, de lado derecho Claudia Rivas, te quiero, es mi madre en el futbol.

    Henry Martín quiere regresar al Tri

    Henry no pierde la esperanza por acudir a la próxima Copa del Mundo en México. “No me cuesta pelear por un puesto en América y en Selección Mexicana. A veces no se da el lugar que quiere, es parte de la vida y no siempre vas a estar donde uno quiere. Estoy listo, si, me siento fuerte. Las veces que he regresado, esta es la mejor que me siento tanto física como mentalmente”.

    Finalmente habló de lo que le falta como americanista a lo que fue puntual: “Me encantaría poder llegar a ser ese referente americanista. Se que no lo soy, no he llegado a ello, pero espero con el tiempo que me queda, lo pueda alcanzar, sería un logro y un sueño. Espero que el clásico sea una celebración cada gol lo voy a vivir como nunca, por el tiempo que he estado fuera. Es lo que más deseo”.

