    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Gallos Blancos sigue sin conocer el triunfo en el Clausura, el León viene de derrota ante los Tigres, en el Clausura 2026.

    Baudelio García Espinosa
    Tal parece que el Querétaro no encuentra la fórmula para sumar su primera victoria en el Clausura 2026. En cuatro compromisos acumulan dos empates y dos derrotas, bajo las órdenes de Esteban González.

    León sigue sin las ‘garras afiladas’ bajo el mando de Ignacio Ambriz en el presente certamen, en su último partido fue doblegado por Tigres y en el torneo solo tienen una victoria.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL QUERÉTARO VS. LEÓN DE LA JORNADA 5 DE LIGA MX

    En los últimos 10 partidos entre ambos equipos, León suma seis triunfos, por tres empates y una derrota.

    Cuándo es el Querétaro vs. León: Sábado 7 de febrero en el estadio Corregidora.

    A qué hora es el Querétaro vs León: El silbatazo inicial es a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 horas en el Este y 15:00 horas en el Pacífico.

    Dónde ver el Querétaro vs León: En los Estados Unidos a través de ViX.

