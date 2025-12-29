Liga MX Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX Récord de goles, Toluca y Antonio Mohamed, el gol 75 mil en el Futbol Mexicano y más.

Por: Alonso Ramírez

El 2025 en la Liga MX dejó números muy productivos para el Futbol Mexicano con marcas en diferentes rubros, goles, errores y problemas legales, además del Bicampeonato de Toluca.

Entre el Clausura y el Apertura se anotaron 998 goles, la cifra más alta desde el 2005 en la que se marcaron más de mil anotaciones.

El 8 de marzo en el Cruz Azul vs. Monterrey alinearon cinco europeos por primera vez desde 1982. En la fecha siete del Clausura todos los equipos anotaron, algo que no sucedía desde la diez del Apertura 2016.

El primero de marzo, Toluca incurrió en alineación indebida con ocho extranjeros durante nueve minutos del partido en el partido ante las Águilas del América.

El 25 de mayo, Antonio Mohamed igualó a Ignacio Trelles y Víctor Manuel Vucetich al ganar cuatro títulos de Liga MX con equipos diferentes.

El 5 de abril se vivió un partido sin transmisión televisiva, el Pachuca vs. América por orden de un juez. El 25 de julio, Keylor Navas debutó con Pumas e impuso la marca del portero más veterano con 38 años y 222 días.

El 27 de septiembre, Jorge Ruvalcaba anotó el gol 75 mil en el Clásico ante América, un día después, Jesús Corona se retiró del futbol profesional con Tijuana ante Cruz Azul, se fue con las marcas de más porterías en cero y más penales atajados.

El 26 de noviembre, Gilberto Mora rompe la marca como el goleador más joven en fase final a los 17 años y 43 días y a la siguiente ronda, Sergio Ramos como el más veterano a los 38 años y 251 días.

El año en la Liga MX terminó con dos rachas vigentes, Cruz Azul con 27 juegos sin perder como local en Ciudad Universitaria y Santos Laguna con 34 partidos sin ganar de visitante.