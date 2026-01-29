    Liga MX

    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!

    El partido FC Juárez ante Necaxa y el Pachuca frente al Atlas presentarán modificaciones en cuanto al inicio de los respectivos partidos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    FC Juárez ante Necaxatiene cambio de horario.
    Imagen Mexsport.

    La Liga MX de Futbol sigue realizando ajustes en los horarios de algunos partidos del torneo Clausura 2026. Para la Jornada 6, el compromiso entre FC Juárez y Necaxa tiene una modificación en su horario.

    El compromiso se jugará el sábado 14 de febrero a las 18:00 horas en Juárez, 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 horas en el Este y 17:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

    Con este cambio el partido Pachuca ante Atlas se llevará acabo el mismo día, pero el arranque será a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 horas en el Este y 15:00 en el Pacífico.

    La Jornada 6 arranca el viernes 13 de febrero con el compromiso Puebla ante Pumas y concluye el domingo 15 con el partido Cruz Azul frente a Tigres.

    Relacionados:
    Liga MXNecaxaFC JuárezFutbol

