    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el club América en cinco años

    El ‘Maguito’ sumó seis títulos con las Águilas destacando el tricampeonato de la Liga MX, con la institución azulcrema.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    A sus 28 años Álvaro Fidalgo es ese futbolista que todo equipo quisiera tener en sus filas, no solo por su profesionalismo y entrega en la cancha, sino también lo que mostró fuera del césped. En una palabra, todo un profesional.

    Llegó en el 2021 bajo las órdenes del técnico Santiago Solari. Disputó un total de 195 partidos en la Liga MX (154 de fase regular y 41 en Liguilla) anotando 20 goles. Su impacto fue inmediato por sus cualidades futbolísticas, visión de campo y asistencias.

    Con la llegada de André Jardine, el brasileño supo ‘explotar’ las cualidades del ‘Maguito’ y los títulos no se hicieron esperar.

    • Campeón de Liga en el Apertura 2023 venciendo a Tigres en la Final rompiendo una sequía en Coapa y comenzando lo que sería una dinastía.
    • Campeón de Liga en el Clausura 2024 el bicampeonato se concretó para las Águilas al derrotar a Cruz Azul 2-1.
    • Campeón del Apertura 2024 el tricampeonato llegó en la Final al doblegar a Monterrey.
    • Campeón de Campeones 2023-24 el reconocimiento llegó sin jugarlo al lograr el título en ambos torneos.
    • Supercopa de la Liga MX 2024 América dominaba en la competición que participaba.
    • Campeones Cup 2023-24 Título internacional al superar en la Final al LAFC de la MLS.

    Esos logros llevaron a Fidalgo a portar el gafete de capitán. Esta tarde Álvaro Fidalgo ya no entró en la convocatoria de América que derrotó 2-0 al Necaxa. Su futuro está en España con el Real Oviedo.

    Liga MXÁlvaro FidalgoAméricaFutbol

