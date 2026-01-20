    Liga MX

    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026

    La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió el tema sobre dos de los grandes en la Liga MX.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Luz y sombra en los grandes tras tres jornadas de la Liga MX

    Finalizó la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX y hay dos cosas que resaltan, una es el mal inicio de América que no ha ganado y no ha podido marcar un gol y la segunda es su contraparte, Chivas ha ganado los tres partidos, es líder y ha podido anotar en todos sus juegos.

    Este tema se abordó en el programa de Tercer Grado Deportivo y David Faitelson hizo una dura crítica contra las Águilas por su incierto comienzo en el torneo.

    PUBLICIDAD

    “A mí me parece que estamos atestiguando el final de un equipo de época como el América, que ganó tres campeonatos de liga, que quizá cometió algunos errores en cuanto a la a la adecuación del equipo, a irlo puliendo mientras se iba desgastando como se desgasta cualquier club de futbol”.

    Más sobre Liga MX

    Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX
    2 mins

    Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX

    Liga MX
    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América
    1 mins

    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América

    Liga MX
    Final Liga MX: El balance histórico de la Final Toluca vs. Tigres en Liguilla
    4 mins

    Final Liga MX: El balance histórico de la Final Toluca vs. Tigres en Liguilla

    Liga MX
    Canales 'provocó' fichajes de Keylor Navas y Ángel Correa en Liga MX
    1 mins

    Canales 'provocó' fichajes de Keylor Navas y Ángel Correa en Liga MX

    Liga MX
    Cuándo inicia y cómo se juega la Jornada 13 del Clausura 2024 de Liga MX
    3 mins

    Cuándo inicia y cómo se juega la Jornada 13 del Clausura 2024 de Liga MX

    Liga MX

    “Hoy la verdad es que veo que el entrenador Jardine, ayer me decepciona mucho, porque siendo un gran entrenado empieza a hablar demasiado del arbitraje y les pide a sus directivos que presenten una queja, yo entiendo que hubo errores claros en los últimos dos partidos que perjudicaron al América, pero el señor Jardine tendría que concentrarse en lo que está pasando en la cancha”.

    Por otro lado, el periodista señaló que puede ser el final de la época dorada del América en los últimos años, en los que consiguieron el tricampeonato.

    “El funcionamiento del América es nulo, no han hecho un gol en 50 días, tres partidos sin poder marcar un gol, no le ha funcionado su gran contratación de la última época que fue el francés Maximan, me parece que estamos atestiguando el final de un equipo de época”.

    Video ¡Polémica! América no levanta el vuelo en partido que no deja a nadie contento

    Por su parte, Francisco Javier González, habló sobre lo bien que lo ha hecho Chivas en los primeros tres juegos del certamen, pero dejó en claro que tampoco es para ilusionarse, aunque aceptó que llevan jugando así desde hace varios meses.

    “Está apareciendo, además, está apareciendo con un futbol brillante, no es únicamente el resultado, es la forma de conseguirlo y esto es no de tres jornadas. No me alarmaría por América en tres jornadas ni Chivas diría que ya la hizo por tres jornadas, es la consecuencia del torneo pasado”.

    PUBLICIDAD

    Chivas lleva cinco meses jugando muy bien y hoy te diría, juegue contra quien juegue, siendo Chivas, a todo el mundo se le antoja ver un partido de Guadalajara, ofrece espectáculo con solo jugadores mexicanos y esa es novedad”.

    Video Resumen | Chivas toma el liderato de la Liga MX
    Relacionados:
    Liga MXAméricaGuadalajaraTercer Grado Deportivo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX