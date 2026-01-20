Liga MX América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026 La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió el tema sobre dos de los grandes en la Liga MX.

Video Luz y sombra en los grandes tras tres jornadas de la Liga MX

Este tema se abordó en el programa de Tercer Grado Deportivo y David Faitelson hizo una dura crítica contra las Águilas por su incierto comienzo en el torneo.

“A mí me parece que estamos atestiguando el final de un equipo de época como el América, que ganó tres campeonatos de liga, que quizá cometió algunos errores en cuanto a la a la adecuación del equipo, a irlo puliendo mientras se iba desgastando como se desgasta cualquier club de futbol”.

“Hoy la verdad es que veo que el entrenador Jardine, ayer me decepciona mucho, porque siendo un gran entrenado empieza a hablar demasiado del arbitraje y les pide a sus directivos que presenten una queja, yo entiendo que hubo errores claros en los últimos dos partidos que perjudicaron al América, pero el señor Jardine tendría que concentrarse en lo que está pasando en la cancha”.

Por otro lado, el periodista señaló que puede ser el final de la época dorada del América en los últimos años, en los que consiguieron el tricampeonato.

“El funcionamiento del América es nulo, no han hecho un gol en 50 días, tres partidos sin poder marcar un gol, no le ha funcionado su gran contratación de la última época que fue el francés Maximan, me parece que estamos atestiguando el final de un equipo de época”.

Video ¡Polémica! América no levanta el vuelo en partido que no deja a nadie contento

Por su parte, Francisco Javier González, habló sobre lo bien que lo ha hecho Chivas en los primeros tres juegos del certamen, pero dejó en claro que tampoco es para ilusionarse, aunque aceptó que llevan jugando así desde hace varios meses.

“Está apareciendo, además, está apareciendo con un futbol brillante, no es únicamente el resultado, es la forma de conseguirlo y esto es no de tres jornadas. No me alarmaría por América en tres jornadas ni Chivas diría que ya la hizo por tres jornadas, es la consecuencia del torneo pasado”.

“ Chivas lleva cinco meses jugando muy bien y hoy te diría, juegue contra quien juegue, siendo Chivas, a todo el mundo se le antoja ver un partido de Guadalajara, ofrece espectáculo con solo jugadores mexicanos y esa es novedad”.