    Liga MX

    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!

    La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer el deceso del colegiado mexicano León Padró Borja, a los 69 años.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    León Padró Borja, DEP.
    León Padró Borja, DEP.
    Imagen Cortesía

    El mundo del arbitraje de México está de luto, tras la muerte de León Padró Borja a los 69 años de edad. El central brilló en las décadas de los 80’s y 90’s e incluso obtuvo gafete de FIFA, que usó en compromisos internacionales y en la Copa Mundial Sub-20 en Malasia, donde pitó cuatro partidos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX
    1 mins

    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Liga MX
    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México
    2 mins

    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México

    Liga MX
    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años
    1 mins

    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años

    Liga MX
    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!
    1 mins

    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!

    Liga MX
    Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025
    1 mins

    Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025

    Liga MX
    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026
    2 mins

    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026

    Liga MX
    Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX
    2 mins

    Las marcas que se rompieron en este 2025 dentro de la Liga MX

    Liga MX
    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América
    1 mins

    Allan Saint-Maximin presume tremenda joya que sorprendió en el América

    Liga MX
    Final Liga MX: El balance histórico de la Final Toluca vs. Tigres en Liguilla
    4 mins

    Final Liga MX: El balance histórico de la Final Toluca vs. Tigres en Liguilla

    Liga MX
    Canales 'provocó' fichajes de Keylor Navas y Ángel Correa en Liga MX
    1 mins

    Canales 'provocó' fichajes de Keylor Navas y Ángel Correa en Liga MX

    Liga MX

    En total fueron 13 años en los que se ‘vistió de negro’ en las canchas del futbol mexicano.

    Tras su retiro en las canchas, se enfocó en la actividad comercial al ser un empresario en el estado de Guanajuato, donde nació en 1957.

    La Federación Mexicana de Futbol subió una esquela a sus redes sociales informando el deceso del colegiado Colegas como Arturo Brizio y Francisco Chacón, le dedicaron mensajes a su familia.

    “El mejor árbitro que ha dado la Delegación de Guanajuato, excelente empresario y ser humano, un maestro en la cancha, como fuera de ella, un hombre que dedicó su vida al trabajo. Descansa en paz y vuela alto querido León”, escribió Chacón.

    León Padró Borja fue reconocido por la Comisión de Deporte de Guanajuato y debido a su trayectoria ingresó al Salón Estatal de la Fama.

    Relacionados:
    Liga MXFutbolComsión de Árbitros

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX