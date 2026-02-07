Liga MX ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja! La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer el deceso del colegiado mexicano León Padró Borja, a los 69 años.

Por: TUDN Síguenos en Google

León Padró Borja, DEP. Imagen Cortesía

El mundo del arbitraje de México está de luto, tras la muerte de León Padró Borja a los 69 años de edad. El central brilló en las décadas de los 80’s y 90’s e incluso obtuvo gafete de FIFA, que usó en compromisos internacionales y en la Copa Mundial Sub-20 en Malasia, donde pitó cuatro partidos.

PUBLICIDAD

En total fueron 13 años en los que se ‘vistió de negro’ en las canchas del futbol mexicano.

Tras su retiro en las canchas, se enfocó en la actividad comercial al ser un empresario en el estado de Guanajuato, donde nació en 1957.

La Federación Mexicana de Futbol subió una esquela a sus redes sociales informando el deceso del colegiado Colegas como Arturo Brizio y Francisco Chacón, le dedicaron mensajes a su familia.

Lamentamos el sensible fallecimiento del Ing. León Francisco Padro Borja.



En paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/30xP8TLjWf — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) February 7, 2026

“El mejor árbitro que ha dado la Delegación de Guanajuato, excelente empresario y ser humano, un maestro en la cancha, como fuera de ella, un hombre que dedicó su vida al trabajo. Descansa en paz y vuela alto querido León”, escribió Chacón.