Liga MX Final Liga MX: El balance histórico de la Final Toluca vs. Tigres en Liguilla Los de la UANL tienen hegemonía sobre los Diablos Rojos en etapas finales de la Liga MX.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas

La final de la Liga MX en su Torneo Apertura 2025 está a horas de iniciar con el partido de ida entre Toluca y Tigres, primer y segundo lugar respectivamente en la fase regular del certamen mexicano.

Esta será la primera vez que se vean las caras en una serie por el título del Futbol Mexicano, pero en hay una larga historia entre ambas escuadras en etapas definitorias dentro de la Liguilla, existen en los libros un repechaje, dos cuartos de final y cuatro semifinales.

En el palmarés de encuentros entre ellos los Tigres tienen hegemonía sobre Toluca, cinco de seis eliminatorias han sido a favor de los de la UANL.

Balance histórico entre Toluca y Tigres en Liguilla

Cuartos de Final del Clausura 2003

En este torneo, Tigres finalizó como cuarto lugar y Toluca en el quinto puesto, el duelo de ida se jugó en el Nemesio Diez, el marcador terminó con un 2-1 a favor de Tigres, los anotadores de los felinos fueron obra de Kléber Boas, los Diablos Rojos descontaron por conducto de Octavio Valdéz. La vuelta en el Estadio Universitario finalizó con marcador de 2-2, para un global de 3-2 para los Tigres, en este partido anotaron Alexander Pereira y Kléber Boas para los de la U, José Cardozo y Horacio Franco lo hicieron para los escarlatas.

Semifinal del Apertura 2003

En el siguiente torneo se volvieron a encontrar, pero esta vez en la antesala de la Gran Final. Ahora Tigres fue líder y Toluca entró a la Liguilla por reclasificación. En el juego de ida, Toluca ganó por la mínima diferencia con gol de José Saturnino Cardozo a los 63 minutos.

En la vuelta, los felinos remontaron el marcador en casa por marcador de 2-0, y con el global 2-1 accedieron a la gran final, en este partido anotaron Eduardo Rergis y Kléber Boas. Los de la UANL perdieron la final ante Pachuca.

Semifinal del Apertura 2014

Pasaron varios años para que se volvieran a encontrar en una fase final. La oportunidad llegó hasta el Apertura 2014, torneo en el que Tigres clasificó como segundo lugar y Toluca en cuarta posición, lo que fundamental para que los felinos avanzaran a la final, ya que en ambos duelos empataron sin goles y por posición en la tabla avanzó el conjunto del norte.



Semifinal Apertura 2015

En el 2015 se encontraron de nueva cuenta, está vez, los Diablos Rojos llegaron mejor que los de la U, Toluca clasificó como segundo lugar general y los felinos en quinto lugar. El juego de ida quedó empatado sin goles, pero en la vuelta, Tigres salió con la victoria de 2-0, los goles fueron de Javier Aquino y de Damián Álvarez. Ese torneo los de la UANL fueron campeones al derrotar a Pumas.

Repechaje Guard1anes 2020

Este torneo atípico se jugó en la pandemia por el Covid y se jugó un múltiple repechaje, ahí se enfrentaron Tigres y Toluca en juego único de eliminación directa. El partido se disputó en el Estadio Universitario de Nuevo León y André-Pierre Gignac se encargó de poner a los felinos en los cuartos de final con un doblete, los escarlatas descontaron con el gol de Hugo Ayala.

Cuartos de Final del Clausura 2023

En este torneo se vivió una de las llaves más emocionantes entre ambas escuadras, el juego de ida fue una goleada de 4-1 de Tigres sobre Toluca, Sebastián Córdova, André-Pierre Gignac, Juan Pablo Vigón y Nicolás López marcaron por los felinos, Leonardo Fernández descontó para los Diablos Rojos. En la vuelta todo fue diferente, los escarlatas ganaron el partido por 3-1, el Gacelo López anotó doblete y Marcel Ruiz marcó el otro, pero Sebastián Córdova apareció en los minutos finales para darle el triunfo a Tigres por marcador global de 5-4. Los de la UANL fueron campeones en este torneo.

Semifinal Clausura 2025

Llegó el momento de cobrar revancha para los de Toluca, este torneo fueron superlíderes y tenían aura de campeones. Pero antes tenían que eliminar a Tigres. En el duelo de ida igualaron a un gol, Nicolás Ibáñez y Paulinho hicieron lo propio para dejar todo para el duelo de vuelta.

En el Nemesio Diez, Alexis Vega en dos ocasiones y Gacelo López se encargaron de mandar a casa a Tigres con marcador de 3-0 un 4-1 global. En la Gran Final, los Diablos Rojos consiguieron el campeonato derrotando al América.

Final del Apertura 2025