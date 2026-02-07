América vs. Monterrey EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Clausura 2026
Las Águlas y los Rayados se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.
El América de André Jardine y el Monterrey de Domenec Torrent se ven las caras en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.
El América vs. Monterrey será histórico al ser el primer partido de Liga MX en el que se utilizará la cámara arbitral que se emplea en ligas como la Premier League y se probó durante el Mundial de Clubes 2025.
Las Águilas llegan al encuentro tras vencer 2-0 al Necaxa y de derrotar 1-2 al Olimpia a media semana en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup.
Mientras que Rayados viene de empatar 2-2 contra Xolos y de igualar 1-1 frente al Xelajú de Guatemala en Concacaf.
Alineaciones del América vs. Monterrey
América
- Luis Malagón
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Rodrigo Dourado
- Jonathan dos Santos
- Erick Sánchez
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
Monterrey
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Stefan Medina
- Alonso Aceves
- Gerardo Arteaga
- Fidel Ambriz
- Jorge Rodríguez
- Oliver Torres
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Uros Durdevic
1' ¡Inicia el América vs. Monterrey!
El árbitro Oscar Mejía da el silbatazo inicial del duelo de la Jornada 5 en el Estadio Nemesio Diez.
3' ¡América casi anota el primer gol!
Brian Rodríguez, Henry Martín y Erick Sánchez se combinan para disparo del Chiquito que se va por un costado del marco de Rayados.
8' ¡Tremenda falla del América!
Centro de Zendejas que falla de cabeza Dourado pese a estar solo y sin marca frente a Luis Cárdenas; afortunadamente para el brasileño se señaló fuera de juego.
14' ¡Se salva Monterrey!
Potente disparo de Zendejas que Luis Cárdenas se lanza para desviar el balón a tiro de esquina.
21' ¡Otra vez el 'Mochis' Cárdenas!
El portero del Monterrey se vuelve a lucir con brutal atajada a un tiro de larga distancia del 'Chiquito' Sánchez.
37' Brian Rodríguez advierte a Rayados
El Rayito cobra tiro libre directo y manda el balón encima del marco del Monterrey.
45' Termina el primer tiempo del América vs. Monterrey
Finaliza los primeros 45 minutos del partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.
46' Inicia segundo tiempo del América vs. Monterrey
Comienza el complemento en el Estadio Ciudad de los Deportes. Se mantiene el 0-0 en el marcador.
48' América tiene la primera de peligro
Tiro del 'Chiquito' Sánchez que es desviado y el balón se va a córner.
50' ¡Jugadón de Brian Rodríguez!
El Rayito la baja de crack, se quita a Ricardo Chávez y saca tiro colocado que amenazaba el ángulo de Luis Cárdenas, pero el balón se va fuera de la cancha.
64' ¡Falla de Kevin Álvarez!
El lateral entra al área y frente al portero saca disparo cruzado que se va por un costado de la portería del Monterrey.
65' ¡Gol del América! ¡Golazo de Zendejas!
En su cumpleaños número 28, Alejandro Zendejas saca un zurdazo raso y esquinado para liquidar a Luis Cárdenas y poner el 1-0 sobre el Monterrey.
67' Raphael Veiga debuta con América
El brasileño hace su debut en la Liga MX al entrar de cambio por Erick Sánchez.
78' ¡Se va lesionado Alejandro Zendejas!
Zendejas se queja de una molestia y no puede continuar el partido; es sustituido por Alexis Gutiérrez.