Liga MX Raphael Veiga deja mensaje contundente respecto a Álvaro Fidalgo y el Estadio Banorte El refuerzo brasileño se refirió a dos de los temas más presentes en el Club América, su nuevo equipo.

Video El mensaje que Raphael Veiga le deja a Fidalgo y las 'ganas que le tiene' al Estadio Banorte

Raphael Veiga, refuerzo brasileño del Club América, dejó un mensaje importante para Álvaro Fidalgo, elemento que recién se marchó con rumbo al Real Betis de España.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez para TUDN, Veiga dejó en claro que aspira a que la afición azulcrema le guarde un cariño especial, similar al mostrado en su momento por Álvaro Fidalgo, algo que presenció en el partido entre América y Necaxa de la Liga MX.

PUBLICIDAD

"Por mí, yo ya quería jugar en el estadio ese día. Me gusta esa parte del futbol, el reconocimiento por Fidalgo, por todo lo que hizo aquí, lástima que no pude jugar con él, porque sabemos qué tan buen jugador es, pero espero que le vaya bien y que sea muy feliz donde esté, y yo sé que aquí voy a intentar hacer la historia que hizo él aquí e intentaré hace una mejor y puedo hacerlo".

Además, Raphael Veiga se mostró deseoso de conocer ya el Estadio Banorte, casa del Club América y que está a semanas de reabrir sus puertas al público. Mientras, América juega en el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Para nosotros los brasileños, la selección del 70, Pelé, era una selección que nos dejó marcados, es obvio que ese estadio es muy incónico, muy importante, y yo vi, me mostraron algunas fotos, estoy con muchas ganas de jugar y conocer el estadio, verlo lleno debe ser increíble".