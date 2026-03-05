Liga MX ¡Pedro Caixinha se solidariza con Víctor Dávila! Tras grave lesión del futbolista del América, el técnico de FC Juárez le manda todo su apoyo y pronta recuperación.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Con gol sobre la hora, Juárez se lleva la victoria en casa del América



FC Juárez sorprendió 2-1 al América en el Ciudad de los Deportes, lo que encendió aún más las alarmas en el cuadro de Coapa, tras sumar otro descalabro y alejarse de la posibilidad de clasificar a la Liguilla.

PUBLICIDAD

Durante el partido ante los fronterizos, el jugador Víctor Dávila sufrió una grave lesión por lo que abandonó el partido en el carrito de las desgracias y posteriormente fue llevado en ambulancia al hospital, para su primera valoración.

Al término del partido, en conferencia de prensa el estratega de Juárez, Pedro Caixinha, mandó un mensaje de solidaridad y fortaleza al jugador americanista, deseando una pronta recuperación, tras la grave lesión.

Caixinha critica a la Liga MX por esta razón

En otro tema, el técnico lusitano le mandó un mensaje a la Liga MX, ya que el inicio del partido ante el América estaba programado a las 21:00 horas y arrancó cinco minutos después, sin que a nadie le avisaran.

“He estado en muchos países dirigiendo futbol, nunca me había pasado y sobre todo no explican el motivo del retraso. Quieren tener un producto serio por lo menos los horarios de los partidos deben ser respetados”, puntualizó Caixhinha.

El técnico agregó q ue contra Atlas les pasó una situación similar al retrasar el inicio del partido y la Liga MX no da explicaciones.