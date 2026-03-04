    Liga MX

    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez

    El delantero del América vivió un triste episodio en el partido ante Juárez al lastimarse la rodilla.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Víctor Dávila sufre escalofriante lesión y sale en ambulancia del partido!

    Víctor Dávila sufrió sensible lesión de rodilla derecha en el partido de América vs. Juárez de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    ASÍ FUE LA LESIÓN DE VÍCTOR DÁVILA


    Al minuto 37 cuando disputaba un balón en el área, Víctor Dávila pisó mal en su pierna derecha, la imagen muestra claramente como esa parte del cuerpo se le fue para atrás de forma completa.

    El chileno de manera inmediata hizo gestos de dolor mientras caía sobre el campo de juego y eso alertó a los jugadores de FC Juárez que pidieron la entrada de las asistencias rápidamente.

    Dávila recibió la ayuda de los doctores del América mientras estaba tendido en el terreno y fue sacado del Estadio Ciudad de los Deportes en ambulancia para los estudios pertinentes.

    De acuerdo a los primeros reportes, se puede tratar de una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que significaría perderse prácticamente casi todo el 2026.

    El sudamericano ya había vivido, en meses anteriores, varias lesiones con el América y desde hace tiempo había recuperado el ritmo, los goles y la confianza en las Águilas.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaVíctor Dávila

