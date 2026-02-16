Liga MX ¿Por qué 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres en el Chivas vs. América? El delantero del Rebaño hizo la icónica celebración de robot en el Clásico Nacional.

Video La inesperada razón por la que 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres



Armando ‘Hormiga’ González homenajeó a Érick ‘Cubo’ Torres al realizar su icónico festejo de robot tras el gol que le anotó al América para el triunfo de Chivas por 1-0.

La razón por la que celebró así en el Clásico Nacional es porque el ‘Cubo’ Torres era uno de los ídolos de la ‘Hormiga’ González durante su infancia.

En entrevistas, el campeón de goleo de Chivas ha revelado su afición por el Cubo, quien también es canterano rojiblanco y anotó 20 goles en 85 partidos con el primer equipo.

Incluso, la ‘Hormiga’ González confesó en su momento que le pidió a sus papás una playera del Guadalajara con el dorsal del Cubo en uno de sus cumpleaños.

Érick Torres fue delantero de Chivas en dos etapas, del 2010 al 2013 y en 2015, y es recordado gratamente por la afición rojiblanca al ser el salvador del descenso.

En el Clausura 2015, Chivas y Puebla luchaban por la permanencia en la Liga MX y, en su enfrentamiento, el ‘Cubo’ Torres anotó un doblete para el triunfo de 2-1 que prácticamente salvó al Rebaño de descender a Segunda División.

Actualmente, el ‘Cubo’ Torres juega en la Primera División de Costa Rica con el Liberia, pero sus goles y festejos con Chivas siguen dando de qué hablar e impactando en las nuevas generaciones de delanteros mexicanos que algún día soñaron ser como él, como el caso de Armando González.