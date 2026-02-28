Liga MX Toluca vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Los Diablos Rojos reciben a Guadalajara en un duelo donde los tapatíos quieren darle el primer golpe como local al rival.

Video Díaz Price amplía la ventaja para Toluca

Toluca recibe a Chivas en partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentamiento que se llevara a cabo en el Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos llegarán tras golear a Necaxa en su visita a Aguascalientes, mientras que Guadalajara cayó ante Cruz Azul y perdió el invicto en la cancha de Puebla.

Gol de Toluca, Jesús Gallardo marca desde los once pasos

Video Gallardo abre el marcador desde los once pasos

Golazo de los Diablos Rojos, Díaz Price define el 2-0

Le anulan gol a Chivas por fuera de lugar de 'Hormiga' González

Video ¡Anulado! La Hormiga marcaba el descuento, pero era fuera de lugar

Segundo gol anulado a 'Hormiga' González y a Chivas en el juego