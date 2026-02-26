    Liga MX

    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele

    El arquero argentino de Monterrey reconoce que llegó para sumar y hacer equipo, confía en recuperar titularidad en el arco regio.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    A 105 días del inicio de la Copa del Mundo, el arquero argentino Santiago Mele no se desespera por recuperar la titularidad en Rayados. El cancerbero reconoce que es un desafío para él y que la situación le está demandando lo mejor. “Cuando llegué a Rayados dije que estaba para sumar en el lugar que me tocara y ahora me toca sumar desde afuera”, señaló.

    “Me siento bien, entrenando con fuerza sabiendo que esto es futbol y hay que saber estar en los dos lugares (titularidad y banca), con ganas de que el equipo pueda ganar partidos y seguir sumando”, agregó Mele.

    La Copa del Mundo está en la mira de Melé, pero el tiempo apremia, para el guardameta hay tiempo para el objetivo, por lo que sigue trabajando de la mejor manera. “Estoy confiado de que esta situación me pondrá más fuerte, me va a hacer un mejor arquero, una mejor persona y estoy confiado de que esto me pondrá más fuerte, un mejor guardameta y confío en que pronto se verán los frutos”, concluyó.

