    Liga MX

    Hormiga González utiliza playera diferente a la de sus compañeros en Chivas

    Armando González decide colocar su sobrenombre en el dorsal, debajo del número 14 para jugar el Clásico ante América.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡’Hormiga’ González sale con playera diferente a sus compañeros!

    Más sobre Liga MX

    Pachuca, sin amor y amistad vs. Atlas ¡en pleno 14 de febrero!
    1 mins

    Pachuca, sin amor y amistad vs. Atlas ¡en pleno 14 de febrero!

    Liga MX
    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares
    1 mins

    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares

    Liga MX
    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!
    1 mins

    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!

    Liga MX
    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca
    1 mins

    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca

    Liga MX
    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?
    1 mins

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?

    Liga MX
    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!
    1 mins

    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!

    Liga MX
    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX
    1 mins

    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Liga MX
    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México
    2 mins

    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México

    Liga MX
    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años
    1 mins

    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años

    Liga MX
    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!
    1 mins

    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!

    Liga MX

    El futbolista de Chivas Armando González comenzó a utilizar para el torneo Clausura 2026 su sobrenombre en el dorsal de su playera con el número 34. En el certamen anterior el mexicano usó su apellido acompañado con la inicial de nombre.

    PUBLICIDAD

    La Federación Mexicana de Futbol autoriza esta serie de cambios en las playeras de los jugadores, siempre y cuando se le notifique de la modificación e inclusive se puede hacer de partido a partido.

    El cambio fue propuesto por el jugador y su equipo la aceptó. Para esta noche de Clásico ante el América, el campeón de goleo del Apertura 2025, de nueva cuenta aparecerá el nombre de ‘Hormiga’ en su espalda en el tradicional uniforme rojiblanco.

    Armando González suma cuatro tantos en el Clausura 2026 y marcha en la segunda posición empatado con José Antonio Paradela de Cruz Azul. E l liderato es de Joao Pedro, quien esta tarde aumentó su cuota a seis tantos.

    La ‘Hormiga’ ha sido pieza clave en el buen paso del Guadalajara, que al momento en cinco partidos no conoce la derrota.

    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraArmando GonzálezAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX