Liga MX Hormiga González utiliza playera diferente a la de sus compañeros en Chivas Armando González decide colocar su sobrenombre en el dorsal, debajo del número 14 para jugar el Clásico ante América.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡’Hormiga’ González sale con playera diferente a sus compañeros!

El futbolista de Chivas Armando González comenzó a utilizar para el torneo Clausura 2026 su sobrenombre en el dorsal de su playera con el número 34. En el certamen anterior el mexicano usó su apellido acompañado con la inicial de nombre.

PUBLICIDAD

La Federación Mexicana de Futbol autoriza esta serie de cambios en las playeras de los jugadores, siempre y cuando se le notifique de la modificación e inclusive se puede hacer de partido a partido.

El cambio fue propuesto por el jugador y su equipo la aceptó. Para esta noche de Clásico ante el América, el campeón de goleo del Apertura 2025, de nueva cuenta aparecerá el nombre de ‘Hormiga’ en su espalda en el tradicional uniforme rojiblanco.

Armando González suma cuatro tantos en el Clausura 2026 y marcha en la segunda posición empatado con José Antonio Paradela de Cruz Azul. E l liderato es de Joao Pedro, quien esta tarde aumentó su cuota a seis tantos.