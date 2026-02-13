Liga MX Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares Tras perder ventaja de dos goles, Pumas le da la vuelta y el estratega de la Franja rescata trabajo del primer tiempo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Albert Espigares Imagen Jafet Moz.

Puebla tomó ventaja de dos goles en el primer tiempo, pero en el complemento Pumas le dio la vuelta para llevarse los tres puntos, en el inicio de la Jornada 6 del Clausura 2026. Al término del partido el director técnico de la Franja, Albert Espigares, aseguró que le gustó su equipo en el primer tiempo de manera individual y colectiva.

PUBLICIDAD

“El rival se plantó muy bien y se levantó de dos goles que anotamos. A nivel defensivo no hemos mostrado unión, donde todos defienden y todos atacan. El rival ajustó y los cambios funcionaron, como equipo crecimos, pero crecer así duele, por la ventaja que perdimos”, añadió Espigares.

Puebla llegó a este partido con dos goles anotados en cinco compromisos y esta noche en 45 minutos consiguió el mismo número, algo de lo que se podría rescatar en el conjunto poblano. “Se ha generado bien, nos demuestra que seguimos en el camino, que vamos a seguir mejorando, pero no será de la noche a la mañana”.

Al estratega le ocupa todo lo que pasa al interior de su equipo. “Vamos a trabajar con todos, para el equipo, quiero que todos generemos y que pudieran acabar en gol. Nos queda seguir trabajando, no levantar el dedo del renglón, hemos encontrado el camino, que camino que nos va a llevar a sacar la mejor versión de cada jugador”, concluyó.