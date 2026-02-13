    Liga MX

    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares

    Tras perder ventaja de dos goles, Pumas le da la vuelta y el estratega de la Franja rescata trabajo del primer tiempo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Albert Espigares
    Albert Espigares
    Imagen Jafet Moz.

    Más sobre Liga MX

    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!
    1 mins

    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!

    Liga MX
    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca
    1 mins

    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca

    Liga MX
    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?
    1 mins

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?

    Liga MX
    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!
    1 mins

    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!

    Liga MX
    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX
    1 mins

    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Liga MX
    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México
    2 mins

    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México

    Liga MX
    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años
    1 mins

    Todos los títulos que Fidalgo ganó con el Club América en cinco años

    Liga MX
    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!
    1 mins

    ¡Jornada 6 de la Liga MX presentará ajustes en el calendario!

    Liga MX
    Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025
    1 mins

    Tigres está cerca de amarrar a su segundo refuerzo para el Clausura 2025

    Liga MX
    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026
    2 mins

    América y Chivas, polos opuestos tras tres jornadas en el Clausura 2026

    Liga MX

    Puebla tomó ventaja de dos goles en el primer tiempo, pero en el complemento Pumas le dio la vuelta para llevarse los tres puntos, en el inicio de la Jornada 6 del Clausura 2026. Al término del partido el director técnico de la Franja, Albert Espigares, aseguró que le gustó su equipo en el primer tiempo de manera individual y colectiva.

    PUBLICIDAD

    “El rival se plantó muy bien y se levantó de dos goles que anotamos. A nivel defensivo no hemos mostrado unión, donde todos defienden y todos atacan. El rival ajustó y los cambios funcionaron, como equipo crecimos, pero crecer así duele, por la ventaja que perdimos”, añadió Espigares.

    Puebla llegó a este partido con dos goles anotados en cinco compromisos y esta noche en 45 minutos consiguió el mismo número, algo de lo que se podría rescatar en el conjunto poblano. “Se ha generado bien, nos demuestra que seguimos en el camino, que vamos a seguir mejorando, pero no será de la noche a la mañana”.

    Al estratega le ocupa todo lo que pasa al interior de su equipo. “Vamos a trabajar con todos, para el equipo, quiero que todos generemos y que pudieran acabar en gol. Nos queda seguir trabajando, no levantar el dedo del renglón, hemos encontrado el camino, que camino que nos va a llevar a sacar la mejor versión de cada jugador”, concluyó.

    Video ¡Imperdible! Juninho pone el 2-3 al 89' y Pumas remonta al Puebla
    Relacionados:
    Liga MXPueblaAlbert EspigaresPumas UNAMFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX