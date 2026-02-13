Liga MX ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico! Henry Martín, Israel Reyes, André Jardine se asoman al balcón del hotel de concentración para saludar a sus aficionados.

Video Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico

Noche de fiesta, noche de celebración, la previa al Clásico de futbol mexicano entre Chivas y Águilas. Desde la tarde de este viernes, aficionados se dieron cita en el hotel de concentración del América, para ver de cerca a sus jugadores.

Henry Martín fue el primero que se asomó al balcón y el júbilo entre la fanaticada estalló, al ver a su capitán saludarlos. Posteriormente se fueron integrando más jugadores a la serenata.

Israel Reyes, Jonathan Dos Santos e incluso el técnico André Jardine encabezaron las porras y canciones que interpretaron los aficionados. En un momento se aprecia a Malagón mandar besos al público.

Momentos que la fanaticada agradece y que a los jugadores motiva, por la trascendencia del partido que se juega mañana en la Perla Tapatía.