    Liga MX

    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!

    Henry Martín, Israel Reyes, André Jardine se asoman al balcón del hotel de concentración para saludar a sus aficionados.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico

    Noche de fiesta, noche de celebración, la previa al Clásico de futbol mexicano entre Chivas y Águilas. Desde la tarde de este viernes, aficionados se dieron cita en el hotel de concentración del América, para ver de cerca a sus jugadores.

    Henry Martín fue el primero que se asomó al balcón y el júbilo entre la fanaticada estalló, al ver a su capitán saludarlos. Posteriormente se fueron integrando más jugadores a la serenata.

    Israel Reyes, Jonathan Dos Santos e incluso el técnico André Jardine encabezaron las porras y canciones que interpretaron los aficionados. En un momento se aprecia a Malagón mandar besos al público.

    Momentos que la fanaticada agradece y que a los jugadores motiva, por la trascendencia del partido que se juega mañana en la Perla Tapatía.

    Video El dato que te volará la cabeza para el Clásico América vs. Chivas
    Liga MXAméricaGuadalajaraFutbol

