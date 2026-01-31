Liga MX Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Hormiga, tras Joao Pedro Joao Pedro y 'Hormiga' González no aflojan el paso en busca de un bicampeonato de goleo.

Video Tabla de goleo Liga MX al momento: Joao Pedro y Hormiga, líderes con estos goles

Joao Pedro y Armando ‘Hormiga’ González continúan con su racha goleadora en e l Torneo Clausura 2026 tras el campeonato de goleo que ganaron a finales del año pasado.

En un duelo directo por el título de goleo, Chivas derrotó 2-3 a San Luis en un partido en el que Joao Pedro anotó dos goles y la ‘Hormiga’ González marcó uno en la Jornada 4 de Liga MX.

PUBLICIDAD

El delantero ítalo-brasileño del Atlético de San Luis suma cuatro goles en 360 minutos disputados del Clausura 2026, mientras que el delantero mexicano de Chivas registra tres goles en 271 minutos.

Joao Pedro y ‘Hormiga’ González se proclamaron campeones de goleo en el Apertura 2025, junto al portugués Paulinho, tras anotar 12 goles cada uno.

Otro que también está peleando en la tabla de goleo es José Paradela tras los tres goles que ha marcado con Cruz Azul en 286 minutos.

Mientras que, Paulinho, tricampeón de goleo de Liga MX con Toluca, no se ha estrenado en el Clausura 2026 en tres duelos disputados.

Así marcha la tabla de goleo de la Liga MX Torneo Clausura 2026