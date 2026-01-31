    Liga MX

    Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Hormiga, tras Joao Pedro

    Joao Pedro y 'Hormiga' González no aflojan el paso en busca de un bicampeonato de goleo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Tabla de goleo Liga MX al momento: Joao Pedro y Hormiga, líderes con estos goles

    Joao Pedro y Armando ‘Hormiga’ González continúan con su racha goleadora en e l Torneo Clausura 2026 tras el campeonato de goleo que ganaron a finales del año pasado.

    En un duelo directo por el título de goleo, Chivas derrotó 2-3 a San Luis en un partido en el que Joao Pedro anotó dos goles y la ‘Hormiga’ González marcó uno en la Jornada 4 de Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Fidalgo, ¿el caso más doloroso? Todos los futbolistas que Real Betis le ha 'robado' al Club América
    2 mins

    Fidalgo, ¿el caso más doloroso? Todos los futbolistas que Real Betis le ha 'robado' al Club América

    Liga MX
    Gabriel Milito asegura que no se ha logrado nada con Chivas, al momento
    1:40

    Gabriel Milito asegura que no se ha logrado nada con Chivas, al momento

    Liga MX
    Jardine confiesa el deseo detrás del fichaje de Raphael Veiga con América
    2 mins

    Jardine confiesa el deseo detrás del fichaje de Raphael Veiga con América

    Liga MX
    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América
    2 mins

    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América

    Liga MX
    ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América
    2:52

    ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América

    Liga MX
    André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América
    2:39

    André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América

    Liga MX
    Resumen | Atlas le gana a Mazatlán en el debut de Sergio Bueno
    6:57

    Resumen | Atlas le gana a Mazatlán en el debut de Sergio Bueno

    Liga MX
    Monterrey vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    2 mins

    Monterrey vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡Espectacular remate de Djuka! El esférico termina en las manos del arquero
    1:25

    ¡Espectacular remate de Djuka! El esférico termina en las manos del arquero

    Liga MX
    ¡El esférico no bajó! Sergio Hernández cerca un golazo para el Atlas
    1:33

    ¡El esférico no bajó! Sergio Hernández cerca un golazo para el Atlas

    Liga MX

    El delantero ítalo-brasileño del Atlético de San Luis suma cuatro goles en 360 minutos disputados del Clausura 2026, mientras que el delantero mexicano de Chivas registra tres goles en 271 minutos.

    Joao Pedro y ‘Hormiga’ González se proclamaron campeones de goleo en el Apertura 2025, junto al portugués Paulinho, tras anotar 12 goles cada uno.

    Otro que también está peleando en la tabla de goleo es José Paradela tras los tres goles que ha marcado con Cruz Azul en 286 minutos.

    Mientras que, Paulinho, tricampeón de goleo de Liga MX con Toluca, no se ha estrenado en el Clausura 2026 en tres duelos disputados.

    Así marcha la tabla de goleo de la Liga MX Torneo Clausura 2026

    • Joao Pedro (San Luis) 4 goles
    • Armando González (Chivas) 3 goles
    • José Paradela (Cruz Azul) 3 goles
    • Daniel Aguirre (Chivas) 2 goles
    • Agustín Palavecino (Cruz Azul) 2 goles
    • Uros Durdevic (Atlas) 2 goles
    • Jordan Carrillo (Pumas) 2 goles
    • Adalberto Carrasquilla (Pumas) 2 goles
    • Helinho (Toluca) 2 goles
    • Iker Fimbres (Monterrey) 2 goles
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Par de ideotas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX