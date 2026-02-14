Liga MX ¡Pachuca, sin amor y amistad al Atlas! En 14 de febrero Con goles de Idrissi, García y Salomón, los Tuzos derrotan 3-1 a los Rojinegros y los mandan al séptimo lugar de la tabla general.

Salomón Rondón selló el triunfo. Imagen Mexsport.

En el día del Amor y Amistad, el Pachuca no tuvo piedad del Atlas a quien derrotó 3-1 en una tarde de buenos goles en la cancha del Hidalgo, por parte de los Tuzos.

Con el resultado, el cuadro hidalguense asciende al cuarto sitio en la tabla general con 11 unidades, a la espera de otros partidos, y los Rojinegros descienden a la séptima posición.

Pachuca comenzó a generar peligro desde la primera parte con llegadas que inquietaron la cabaña de Camilo Vargas. Al minuto 18, el Atlas se equivocó en la salida y el esférico lo robó Oussama Idrissi, quien al ver adelantado al guardameta sacó escopetazo imposible para el guardameta y el 1-0 en el Hidalgo.

El segundo tanto llegó en otra buena jugada de los Tuzos, de nueva cuenta Idrissi se quita a un defensor se generó un espacio y manda centro al área chica donde Brian García impactó de primera intención para batir el arco de los Rojinegros.

El tanto de los Rojinegros vino desde el manchón desde los 11 pasos en clara falta sobre el ‘Mudo’ Aguirre, que cobró efectivamente ‘Ponchito’ González para acercarlos en el marcador.

Pachuca reaccionó de la mejor forma, con otro magistral gol, ahora del venezolano Salomón Rondón, quien se quedó solo frente al arco rival y de tres dedos batió al arquero Camilo Vargas, para júbilo del respetable.