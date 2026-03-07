    Liga MX

    ¡Diego Cocca sale inconforme con arbitraje del 'Gato Ortiz!

    El técnico del Atlas asegura que decisiones arbitrales no están en sus manos, él trabaja en la cancha con sus jugadores.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Atlas vs. Chivas: Diego Cocca critica penal en contra, “fue muy rigorista, no lo entiendo”

    El Clásico Tapatío se quedó del lado de los Rojiblancos 2-1 sobre los Rojinegros. Guadalajara vino de atrás para llevarse los tres puntos ante Atlas, con un polémico penal que firmó desde los 11 pasos Ángel Sepúlveda.

    Más sobre Liga MX

    ¡Pachuca le rompe racha al Puebla en el Hidalgo!
    1 mins

    ¡Pachuca le rompe racha al Puebla en el Hidalgo!

    Liga MX
    Partidos de hoy 7 de marzo: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y F1
    2 mins

    Partidos de hoy 7 de marzo: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y F1

    Liga MX
    ¡Calienta el Clásico! Ponchito le recuerda a Chivas que el Jalisco es casa del Atlas
    1 mins

    ¡Calienta el Clásico! Ponchito le recuerda a Chivas que el Jalisco es casa del Atlas

    Liga MX
    ¡Pedro Caixinha se solidariza con Víctor Dávila!
    1 mins

    ¡Pedro Caixinha se solidariza con Víctor Dávila!

    Liga MX
    ¿Por qué Chivas no tuvo partido en la fecha doble del Clausura 2026?
    1 mins

    ¿Por qué Chivas no tuvo partido en la fecha doble del Clausura 2026?

    Liga MX
    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!
    1 mins

    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!

    Liga MX
    Partidos de hoy domingo 1 de marzo: Día de futbol europeo y MLS
    1 mins

    Partidos de hoy domingo 1 de marzo: Día de futbol europeo y MLS

    Liga MX
    ¡Alexis Vega, ni a la banca del Toluca ante Chivas!
    1 mins

    ¡Alexis Vega, ni a la banca del Toluca ante Chivas!

    Liga MX
    El compromiso de Nathan Silva con Pumas, jugó con fractura
    1 mins

    El compromiso de Nathan Silva con Pumas, jugó con fractura

    Liga MX
    Partidos de hoy sábado 28 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Jornada 8 Liga MX
    2 mins

    Partidos de hoy sábado 28 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Jornada 8 Liga MX

    Liga MX

    Al ver la repetición de la jugada no se aprecia una clara falta, pero el central Marco Ortiz lo marcó. Previamente en otra jugada controversial, l e marcó penal a Chivas, que Armando ‘Hormiga’ González falló.

    PUBLICIDAD

    Al término del partido, el técnico del Atlas, Diego Cocca, mostró su inconformidad con el arbitraje y la situación que favoreció al Chivas, al no jugar a mitad de semana. El argentino aseguró que trabajaron, recuperaron jugadores y no se trabajó en la cancha por el desgaste. “Hay una mejora y se mejora cada día después veremos si nos alcanza para estar dentro de los ocho mejores”.

    “El primer penal no fue y se puso rigorista el árbitro y en el segundo hay una falta similar a nuestro favor que no se marcó. Un día te va a favorecer y un día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo, no está en mis manos”, explicó Cocca.

    Remató señalando que en sus manos está que el equipo compita, se entregue y hoy vio un compromiso de parte de los jugadores que le gustó.

    Relacionados:
    Liga MXAtlasDiego CoccaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX