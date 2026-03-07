Liga MX ¡Diego Cocca sale inconforme con arbitraje del 'Gato Ortiz! El técnico del Atlas asegura que decisiones arbitrales no están en sus manos, él trabaja en la cancha con sus jugadores.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Atlas vs. Chivas: Diego Cocca critica penal en contra, “fue muy rigorista, no lo entiendo”

El Clásico Tapatío se quedó del lado de los Rojiblancos 2-1 sobre los Rojinegros. Guadalajara vino de atrás para llevarse los tres puntos ante Atlas, con un polémico penal que firmó desde los 11 pasos Ángel Sepúlveda.

Al ver la repetición de la jugada no se aprecia una clara falta, pero el central Marco Ortiz lo marcó. Previamente en otra jugada controversial, l e marcó penal a Chivas, que Armando ‘Hormiga’ González falló.

PUBLICIDAD

Al término del partido, el técnico del Atlas, Diego Cocca, mostró su inconformidad con el arbitraje y la situación que favoreció al Chivas, al no jugar a mitad de semana. El argentino aseguró que trabajaron, recuperaron jugadores y no se trabajó en la cancha por el desgaste. “Hay una mejora y se mejora cada día después veremos si nos alcanza para estar dentro de los ocho mejores”.

“El primer penal no fue y se puso rigorista el árbitro y en el segundo hay una falta similar a nuestro favor que no se marcó. Un día te va a favorecer y un día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo, no está en mis manos”, explicó Cocca.