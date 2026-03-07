    Liga MX

    ¡Pachuca le rompe racha al Puebla en el Hidalgo!

    Con goles del Pocho Guzmán y Enner Valencia, los Tuzos derrotan 2-1 a la Franja, que no puede sumar nueve puntos en una semana.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Resumen | Pachuca le pone un ‘freno’ al Puebla

    El compromiso entre Pachuca vs. Puebla se puede dividir en dos partes, la primera con pocas emociones y la segunda un partido atractivo, con goles que el público disfrutó en el estadio Hidalgo. Cuando parecía que nos iríamos con un aburrido empate a cero, los tantos aparecieron y el triunfo fue para los Tuzos 2-1.

    El marcador se abrió al minuto 74 con potente disparo de Kenedy que tras el rechazo del arquero poblano vino en el contrarremate Víctor Guzmán para impactar y el 1-0 en el marcador Cuatro minutos después, Puebla reaccionaría por conducto de José Pachuca, quien remató ante la salida de Carlos Moreno. Primer tanto de Pachuca como profesional.

    Video ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate


    Al minuto 87, Enner Valencia concretó un golazo de cabeza al recibir el esférico con toda la ventaja, aprovechando su velocidad para impactar con fuerza. El 2-1 en el Hidalgo.
    Minutos después, el VAR le impidió el empate a la Franja por conducto de Canelo, previa falta anuló el tanto.

    Video ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia

    Con el resultado, Pachuca llega a 20 unidades y Puebla se queda en 11.

