Liga MX ‘Ponchito’ González reconoce que esperan la mejor versión de Chivas El futbolista del Atlas asegura que el apoyo de su afición en el Jalisco será clave para enfrentar al Guadalajara, en el Clásico Tapatío.



Atlas en contra de Chivas es uno de los compromisos más atractivos y para el futbolista de los Rojinegros, Alfonso González reconoce que enfrentarán a una de las mejores versiones del Guadalajara. “Vamos a encarar el partido con ganas de llevarnos los tres puntos y que somos conscientes de que estamos en zona de Liguilla y si ganamos podremos seguir escalando posiciones. Las ganas las tenemos, sabemos a dónde podemos llegar si ganamos”, declaró Ponchito González.

El jugador de los Zorros no olvida sus orígenes y por esa razón reconoce que ante Guadalajara son más que tres puntos, por la rivalidad que existe desde fuerzas básicas, porque son partidos que no se quieren perder.

“Para la gente de Chivas son favoritos y para la gente de Atlas somos nosotros. Al final más allá de cómo estamos en la tabla el Clásico es punto y aparte. Vamos a hacer un gran partido”, remató

Directiva del Atlas levanta la voz

El presidente del Atlas, Aníbal Fájer, aseguró que hay disparidad deportiva ya que Chivas no jugó a media semana y llegará en mejores condiciones físicas para el partido ante los Rojinegros.