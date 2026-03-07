Partidos de hoy 7 de marzo: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y F1
Actividad en Arabia, España, la Selección Femenil ante Brasil, Clásico Tapatío y el Gran Premio de Australia de la F1.
Intensa jornada futbolística la que tenemos este día en diversos rincones del planeta. Comenzamos en Grecia, AEK se mide a AEL donde Orbelín Pineda podría ver actividad. El partido arranca a las 10:00 AM hora del Centro de México (11:00 AM ET y 8:00 AM PT).
En LaLiga, Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad el silbatazo es a las 11:30 AM (12:30 PM ET y 9:30 AM PT).
Athletic vs. Barcelona a las 14:00 hora del Centro de México, (15:00 ET, 12:00 PM ET).
En la Liga de Arabia, Al-Kholood ante Al-Qadisiya, donde Julián Quiñones tendría minutos con su equipo. El partido comienza a las 13:00 horas en México, (14:00 ET, 11:00 AM PT).
Arranca la F1 con el Gran Premio de Australia, el banderazo de salida es a las 22:00 hora del Centro de México, (23:00 ET y 20:00 PT).
Partidos de hoy sábado 7 de marzo 2025
Futbol Femenil
México vs. Brasil: El Tri Femenil ante un reto complicado llamado Brasil en partido de preparación. El cotejo comienza a las 17:00 hora del Centro de México, (18:00 ET y 15:00 PT, en los Estados Unidos).
El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.
Liga MX
Cruz Azul vs. Atlético San Luis: La Máquina va por semana perfecta de nueve puntos cuando recibe al cuadro potosino. El silbatazo es a las 17:00 hora del Centro de México, (18:00 ET y 15:00 PT, en los Estados Unidos).
En México lo podrás ver por TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.
Querétaro vs. América: Las Águilas atraviesan momentos complicados y los Gallos Blancos podrían ser un rival para sumar de a tres. El cotejo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de la plataforma ViX.
Pachuca vs. Puebla: Los Tuzos reciben en casa a la Franja, que va por semana perfecta de nueve puntos. Inicia a las 19:00 hora del Centro de México, (20:00 ET, 17:00 PT).
El compromiso se verá en los Estados Unidos a través de la plataforma ViX.
Atlas vs. Chivas. El Clásico tapatío es uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 10 y el balón rueda a las 19:00 hora del Centro de México (20:00 ET y 17:00 PT).
El juego se verá en México por Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.
Box Televisa: Combate estelar, Mauricio 'Bronco' Lara ante Rafael 'Panadero' Rosas desde Ciudad Neza.
Suena la campana a las 23:00 hora del Centro de México y se verá a través de Canal 5.