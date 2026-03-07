Liga MX Partidos de hoy 7 de marzo: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y F1 Actividad en Arabia, España, la Selección Femenil ante Brasil, Clásico Tapatío y el Gran Premio de Australia de la F1.

Intensa jornada futbolística la que tenemos este día en diversos rincones del planeta. Comenzamos en Grecia, AEK se mide a AEL donde Orbelín Pineda podría ver actividad. El partido arranca a las 10:00 AM hora del Centro de México (11:00 AM ET y 8:00 AM PT).

En LaLiga, Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad el silbatazo es a las 11:30 AM (12:30 PM ET y 9:30 AM PT).

Athletic vs. Barcelona a las 14:00 hora del Centro de México, (15:00 ET, 12:00 PM ET).

En la Liga de Arabia, Al-Kholood ante Al-Qadisiya, donde Julián Quiñones tendría minutos con su equipo. El partido comienza a las 13:00 horas en México, (14:00 ET, 11:00 AM PT).

Arranca la F1 con el Gran Premio de Australia, el banderazo de salida es a las 22:00 hora del Centro de México, (23:00 ET y 20:00 PT).

Partidos de hoy sábado 7 de marzo 2025

Futbol Femenil

México vs. Brasil: El Tri Femenil ante un reto complicado llamado Brasil en partido de preparación. El cotejo comienza a las 17:00 hora del Centro de México, (18:00 ET y 15:00 PT, en los Estados Unidos).

El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

Liga MX

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: La Máquina va por semana perfecta de nueve puntos cuando recibe al cuadro potosino. El silbatazo es a las 17:00 hora del Centro de México, (18:00 ET y 15:00 PT, en los Estados Unidos).

En México lo podrás ver por TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.

Querétaro vs. América: Las Águilas atraviesan momentos complicados y los Gallos Blancos podrían ser un rival para sumar de a tres. El cotejo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de la plataforma ViX.

Pachuca vs. Puebla: Los Tuzos reciben en casa a la Franja, que va por semana perfecta de nueve puntos. Inicia a las 19:00 hora del Centro de México, (20:00 ET, 17:00 PT).

El compromiso se verá en los Estados Unidos a través de la plataforma ViX.

Atlas vs. Chivas. El Clásico tapatío es uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 10 y el balón rueda a las 19:00 hora del Centro de México (20:00 ET y 17:00 PT).

El juego se verá en México por Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.