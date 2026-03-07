Liga MX Diego Campillo habla sobre la decisión de quien cobraría el penalti entre Sepúlveda y Hormiga El defensa de Chivas destacó la importancia del triunfo ante Atlas para recuperar el ánimo para los siguientes juegos.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Campillo revela qué se dijeron Sepúlveda y Hormiga en el penalti

Chivas derrotó al Atlas en la edición del Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco.

Durante el juego, el silbante marcó dos penaltis a favor de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González falló el primero y el segundo lo anotó Ángel Sepúlveda, gol que le dio la victoria a los Rojiblancos.

PUBLICIDAD

Previo al cobro de la segunda pena máxima, se vio una charla entre delanteros, Sepúlveda y Hormiga voltearon a la banca para pedir autorización, al final fue Ángel quien lo cobró.

Sobre este momento, Diego Campillo habló al finalizar el partido y reafirmó que es un grupo unido y que si hubo un dialogo entre ellos no pasa, nada.

“Claro, yo creo que aquí no hay una estrella, no hay un jugador referente, somo todos, somos el equipo. Si en ese momento hablaron y se sentía con más confianza Sepúlveda, Armando ya había fallado uno, entonces es parte de, Hormiga no tiene por qué enojarse, se lo dio, no hay problema, habla del buen ambiente que se vive adentro”.

Sobre la victoria sobre Atlas, Campillo destacó el ánimo que recobrará el plantel tras dos derrotas consecutivas que tenían detrás.

“ Regresar al triunfo importante después de dos perdidos, no lo hicimos mal en los dos perdidos, pero sabes que perder te quita un poquito la confianza, ya regresar al triunfo para agarrar ese ánimo, esas ganas e hilar triunfos que es importante”.

Armando 'Hormiga' González se ha convertido en amuleto para Chivas, en los últimos cuatro clásicos que ha disputado, ha anotado y el equipo ha salido con la victoria.