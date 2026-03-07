    Liga MX

    Diego Campillo habla sobre la decisión de quien cobraría el penalti entre Sepúlveda y Hormiga

    El defensa de Chivas destacó la importancia del triunfo ante Atlas para recuperar el ánimo para los siguientes juegos.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Campillo revela qué se dijeron Sepúlveda y Hormiga en el penalti

    Chivas derrotó al Atlas en la edición del Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco.

    Durante el juego, el silbante marcó dos penaltis a favor de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González falló el primero y el segundo lo anotó Ángel Sepúlveda, gol que le dio la victoria a los Rojiblancos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Andrés Montaño tras su gol con Cruz Azul: “Las emociones se disparan”
    2 mins

    Andrés Montaño tras su gol con Cruz Azul: “Las emociones se disparan”

    Liga MX
    Larcamón se rinde ante el 'Toro' Fernández y le manda mensaje a Bielsa de cara al Mundial
    1 mins

    Larcamón se rinde ante el 'Toro' Fernández y le manda mensaje a Bielsa de cara al Mundial

    Liga MX
    Resumen | Pachuca le pone un ‘freno’ al Puebla
    11:13
    GRATIS

    Resumen | Pachuca le pone un ‘freno’ al Puebla

    Liga MX
    ¡Le anulan golazo al Puebla! Central determina que no cuenta
    1:45

    ¡Le anulan golazo al Puebla! Central determina que no cuenta

    Liga MX
    Luis Romo estará más jornadas en los lesionados de Chivas
    1 mins

    Luis Romo estará más jornadas en los lesionados de Chivas

    Liga MX
    ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia
    1:20

    ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia

    Liga MX
    ¡Puebla responde! Pachuca le anota a los Tuzos
    1:28

    ¡Puebla responde! Pachuca le anota a los Tuzos

    Liga MX
    Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate
    1:33

    ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate

    Liga MX
    Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota
    2 mins

    Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota

    Liga MX

    Previo al cobro de la segunda pena máxima, se vio una charla entre delanteros, Sepúlveda y Hormiga voltearon a la banca para pedir autorización, al final fue Ángel quien lo cobró.

    Sobre este momento, Diego Campillo habló al finalizar el partido y reafirmó que es un grupo unido y que si hubo un dialogo entre ellos no pasa, nada.

    “Claro, yo creo que aquí no hay una estrella, no hay un jugador referente, somo todos, somos el equipo. Si en ese momento hablaron y se sentía con más confianza Sepúlveda, Armando ya había fallado uno, entonces es parte de, Hormiga no tiene por qué enojarse, se lo dio, no hay problema, habla del buen ambiente que se vive adentro”.

    Sobre la victoria sobre Atlas, Campillo destacó el ánimo que recobrará el plantel tras dos derrotas consecutivas que tenían detrás.

    Regresar al triunfo importante después de dos perdidos, no lo hicimos mal en los dos perdidos, pero sabes que perder te quita un poquito la confianza, ya regresar al triunfo para agarrar ese ánimo, esas ganas e hilar triunfos que es importante”.

    Armando 'Hormiga' González se ha convertido en amuleto para Chivas, en los últimos cuatro clásicos que ha disputado, ha anotado y el equipo ha salido con la victoria.

    Video ¡Gol de Chivas! El Ángel del gol ejecuta desde el punto penal y pone el 1-2
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX