    Liga MX

    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!

    Desde Costa Rica, Erick Torres deja mensaje en sus redes al futbolista de las Chivas, por la celebración de su gol, en el Clásico.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    La celebración de Armando ‘Hormiga’ González trascendió fronteras en el Clásico del futbol mexicano. Desde Costa Rica, Erick Torres, el ‘Cubo’ le dejó un mensaje a su colega de las Chivas por la forma en la que celebró, el gol que a la postre le daría el triunfo al Guadalajara sobre América.

    La ‘Hormiga’ emuló al ‘Cubo’ en el baile del robot, tal y como lo hacía el jugador quien ahora milita en el Saprissa. González se fue a una de las esquinas de la cancha y comenzó con el baile.

    En sus redes Erick Torres escribió: ¡Qué crack Hormigol! Destacando el gesto del delantero del Guadalajara, quien se mantiene entre los líderes de goleo del Clausura 2026.

    Chivas encabeza la tabla general del Clausura 2026 con seis triunfos consecutivos y la próxima semana enfrenta a Cruz Azul, en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 7.

