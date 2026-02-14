Liga MX Hormiga González hace gol al América y hace el festejo épico del Cubo Torres El delantero de Guadalajara abrió el marcador en el Clásico Nacional del Clausura 2026.

El Clásico Nacional entre Chivas y América se disputó en la cancha del Estadio Akron, duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

En la primera jugada de peligro, Armando González falló frente al arco un gol cantado tras el pase de Richard Ledezma, pero más adelante tuvo su revancha.

En un tiro de esquina por la izquierda, llegó el balón al primer poste, ahí lo peinó Diego Campillo y en el segundo poste apareció Hormiga para definir de zurda directo a las redes.

Lo épico vino en el festejo, Armando corrió hacía el corner y festejó como uno de los delanteros emblemáticos de Chivas, hizo la celebración del robot, misma que hiciera el Erick ‘Cubo’ Torres, quien también le marcó a las Águilas.

Con esta anotación, ‘Hormiga’ González llegó a cinco goles en el torneo y le pisa los talones a Joao Pedro, quien esta tarde marcó uno con Atlético San Luis en su enfrentamiento ante Querétaro.

Actualmente, Erick ‘Cubo’ Torres juega para el Municipal Liberia en el futbol de la primera división de Costa Rica.