Liga MX Chivas vs. América EN VIVO: sigue la actividad del partido de la Fecha 6 del Clausura 2026 América va por su triunfo 100 en Clásico Nacional frente a Chivas en cualquier competición en cartelera de la Jornada 6.

El Guadalajara llega como líder con paso perfecto con 15 puntos en cinco partidos disputados al momento, además lo hace como la segunda mejor ofensiva con 10 goles marcados por 12 de Pumas, que el viernes derrota a Puebla viniendo de atrás.

América, por su parte, es la mejor defensiva junto con Toluca con sólo dos goles permitidos en lo que va del semestre del futbol mexicano pese a las bajas por salida del club de Allan Saint-Maximin y, sobre todo, de Álvaro Fidalgo, convertido en ídolo del americanismo.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO, CLÁSICO NACIONAL DEL CLAUSURA 2026

En las casas de apuestas, el Rebaño llega como claro favorito para este partido, seguido del empate y con poca confianza por las Águilas, que arriban con tres partidos consecutivos sin permitir gol, tras empate 0-0 ante Pachuca, triunfo de 2-0 sobre Necaxa y otra victoria de 10 ante Rayados.

Chivas, que tiene en la Hormiga González como su principal referente a la ofensiva, sólo cosecha victorias, pero se trata del primer gran rival que tiene al frente luego de haber enfrentado a Pachuca, Bravos, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán FC.

ASÍ ES EL SEGUIMIENTO AL CLÁSICO NACIONAL CHIVAS VS. AMÉRICA

¡Arranca el partido en el Estadio Akron! El Clásico está en marcha.

Esta es la alineación de Chivas vs. América:



Raúl Rangel

José Castillo

Bryan González

Diego Campillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Daniel Aguirre

Fernndo González

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Armando 'Hormiga' González

Esta es la alineacón de América vs. Chivas:

