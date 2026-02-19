Liga MX Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo Erick Torres agradece a la ‘Hormiga’ que haya celebrado cuando el futbolista también jugó con Chivas.



Video Erick Cubo Torres envía emotivas palabras a Hormiga González por homenaje en festejo

A sus 33 años Erick ‘Cubo’ sigue como futbolista profesional en Costa Rica, su equipo el Municipal Liberia de la Primera División. El jugador tuvo destellos en México con el Guadalajara y posteriormente se fue a Chivas USA.

Actualmente es dirigido por un viejo conocido en México,el paraguayo José Saturnino Cardozo y esta noche fue uno de los invitados en el programa Faitelson Sin Censura para hablar de cómo fue la reacción del futbolista al festejo de la ‘Hormiga’.

“Sí, muy contento, me sorprendió bastante, me tocó dormir temprano, no pude ver el partido, acabo de ser papá y al día siguiente me levanté con mi whatsapp lleno de mensajes, amigos, periodistas, y dije 'algo pasó', cuando me di cuenta que habían ganado las Chivas y celebrado así, pues que buena onda, qué bonito, agradecido por el homenaje”, dijo el ‘Cubo’ Torres.

Erick agregó que se le vinieron muchos recuerdos, como sus goles en Clásicos. “Un antes y un después en tu carrera ese tipo de goles primero te acerca más a la afición y te conecta para ser querido, son goles que marcan tu carrera. No tengo el gusto de conocer a la ‘Hormiga’, a su papá si lo escuchaba de antes, pero no tengo el gusto de conocerlos, le mandé mensaje para agradecerle, entablamos conversación y cuando esté en Guadalajara”.

Consejos a la ‘Hormiga’ González

Erick Torres es humilde al reconocer que no se atrevería a darle consejos al goleador de Chivas, sí lo felicitó por su trabajo y por el apoyo que le da su familia. “No quisiera meterme en cosas que no me corresponden, se ve que es chico de casa, de familia, bien aconsejado y seguro el club también trabajo en eso”.