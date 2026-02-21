Liga MX ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas! Previo al arranque del partido cuerpos técnicos de ambos equipos se insultan y casi se van a los golpes.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Cuerpo técnico de Cruz Azul y Chivas estuvieron cerca de los golpes!

Antes del silbatazo inicial los ánimos se caldearon en la previa del partido Cruz Azul ante Chivas, en el estadio Cuauhtémoc. Cuerpo técnico de ambos equipos coincidieron previo al ingreso de los vestidores se insultaron y estuvieron a punto de los golpes.

PUBLICIDAD

Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, en el programa Futbol Central, quien añadió que el incidente viene de los Cuartos de Final del torneo anterior en donde ambos equipos jugaron en Ciudad Universitaria. “La eliminación de Chivas por parte de Cruz Azul, terminó muy caliente y quedaron cuentas pendientes. Gabriel Milito y algunos futbolistas se insultaron y gritaron. Esta noche estuvo a punto de repetirse la situación”, comentó Esparza Oteo.

Autoridades del estadio intervinieron para calmar la situación, previo al arranque del partido de esta noche.

Pintan de amarillo a Rotondi y Aguirre

Apenas al minuto 6 del primer tiempo, Daniel Aguirre pateó el balón a la tribuna y tomó el otro evitando que Cruz Azul reanudara el juego, por lo que recibió un empujón de Palavecino y Rotondi lo llegó a insultar.

El central se percató de todo lo ocurrido y determinó amonestación para el jugador de Chivas y el de Cruz Azul, en el primer incidente extra cancha que acontece en el estadio Cuauhtémoc.