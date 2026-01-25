Liga MX 'Chicharito' Hernández 'encuentra' el balón que voló vs. Cruz Azul El ex atacante de las Chivas reapareció con otro polémico video en redes sociales.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Chicharito 'encuentra' el balón de su penal fallado vs. Cruz Azul

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a dar de que hablar tras una publicación en sus redes sociales d onde se burla de si mismo tras ese último penal que falló con las Chivas en el Apertura 2025.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el jugador publicó un reel en el cual aparece recitando un pensamiento y de repente dice haber encontrado el balón que ‘mandó’ a las nubes en aquel partido de cuartos de Final ante Cruz Azul.

PUBLICIDAD

“No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres son iguales. Y si todos o todas te tocan igual el patrón es tuyo. Hay hombres impecables y hay mujeres maravillosas. ¡ No mames! Ahí va el penal que volé”, fueron las palabras de Chicharito.

Dicho comentario fue aplaudido por algunos aficionados que reconocieron el sentido del humor de Javier Hernández, mientras que otros opinaron lo contrario y le volvieron a recriminar ese penal fallado en Cuartos de Final.

Actualmente el Chicharito se encuentra de vacaciones tras no entrar en planes con las Chivas y sigue a la búsqueda de algún equipo.