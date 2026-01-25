    Liga MX

    'Chicharito' Hernández 'encuentra' el balón que voló vs. Cruz Azul

    El ex atacante de las Chivas reapareció con otro polémico video en redes sociales.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Chicharito 'encuentra' el balón de su penal fallado vs. Cruz Azul

    Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a dar de que hablar tras una publicación en sus redes sociales d onde se burla de si mismo tras ese último penal que falló con las Chivas en el Apertura 2025.

    Más sobre Liga MX

    Concierto obliga al América cambiar su hora de juego vs. Necaxa
    1 mins

    Concierto obliga al América cambiar su hora de juego vs. Necaxa

    Liga MX
    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX
    1 mins

    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX

    Liga MX
    ¿Mensaje de despedida? Pulido publica un texto que parece un adiós de Chivas
    1 mins

    ¿Mensaje de despedida? Pulido publica un texto que parece un adiós de Chivas

    Liga MX
    América se reencuentra con el gol para vencer a Morelia; Henry Martín reaparece
    1 mins

    América se reencuentra con el gol para vencer a Morelia; Henry Martín reaparece

    Liga MX
    Alexis Vega sorprende con videos en sus redes en plena rehabilitación
    1 mins

    Alexis Vega sorprende con videos en sus redes en plena rehabilitación

    Liga MX
    Almeyda estuvo "a punto" de regresar a la Liga MX con Monterrey
    1 mins

    Almeyda estuvo "a punto" de regresar a la Liga MX con Monterrey

    Liga MX
    Muere Lorenzo García, histórico goleador de Pumas
    1 mins

    Muere Lorenzo García, histórico goleador de Pumas

    Liga MX
    América tiene en la mira un fichaje extranjero y un extécnico Águila lo podría hacer posible
    1 mins

    América tiene en la mira un fichaje extranjero y un extécnico Águila lo podría hacer posible

    Liga MX
    Quiñones y Roger; los hombres gol que le falta al América
    1 mins

    Quiñones y Roger; los hombres gol que le falta al América

    Liga MX
    ¡Luca Martínez Dupuy se confirma como refuerzo de FC Juárez!
    1 mins

    ¡Luca Martínez Dupuy se confirma como refuerzo de FC Juárez!

    Liga MX

    Fue a través de su cuenta de Instagram donde el jugador publicó un reel en el cual aparece recitando un pensamiento y de repente dice haber encontrado el balón que ‘mandó’ a las nubes en aquel partido de cuartos de Final ante Cruz Azul.

    PUBLICIDAD

    “No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres son iguales. Y si todos o todas te tocan igual el patrón es tuyo. Hay hombres impecables y hay mujeres maravillosas. ¡ No mames! Ahí va el penal que volé”, fueron las palabras de Chicharito.

    Dicho comentario fue aplaudido por algunos aficionados que reconocieron el sentido del humor de Javier Hernández, mientras que otros opinaron lo contrario y le volvieron a recriminar ese penal fallado en Cuartos de Final.

    Actualmente el Chicharito se encuentra de vacaciones tras no entrar en planes con las Chivas y sigue a la búsqueda de algún equipo.

    Video ¿Arrepentido de volver a las Chivas? Las sinceras palabras de Chicharito
    Relacionados:
    Liga MXJavier Hernandez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX