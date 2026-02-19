Liga MX Queremos a Keylor Navas más temporadas en Pumas: Carrasquilla El futbolista panameño asegura que la última palabra de la permanencia del arquero de la Selección de Costa Rica, la tiene él.

Navas y Carrasquilla, pilares en UNAM. Imagen Mexsport.

El cuadro Universitario no conoce la derrota en el actual Clausura 2026, el único 'descalabro' que ha tenido Pumas es en Concacaf Champions Cup donde quedó eliminado a manos del San Diego FC.

El descalabro ha quedado atrás y el equipo del Pedregal se enfoca en el torneo local, pero uno de los temas que inquietan es la continuidad del guardameta de Costa Rica, Keylor Navas, quien vence su contrato en el verano próximo.

Al respecto Rodrigo López y Coco Carrasquilla coinciden de la importancia y lo que representa Navas, no solo bajo los tres palos. “Sabemos que le podemos aprender mucho, de experiencia por todo lo que ha vivido. Somos conscientes que de este tipo de historias podemos sacar provecho y que nos pueden servir”, señaló el jugador mexicano.

Carrasquilla complemento que la última palabra de su renovación depende de él, pero está seguro de que está contento en jugar con Pumas y quiere continuar en el equipo.

Lo más complicado del calendario

El futbolista de Panamá asegura que es difícil armar una familia futbolística y que disfruta del futbol. “Tengo una responsabilidad con la selección y el club, lo primero será Pumas y más adelante vendrá la Selección, en casa hemos encontrado los goles, el equipo está bien y estos partidos ante (Monterrey, Toluca, Cruz Azul y América) serán determinantes y hay que sacarle provecho, confío plenamente en mi equipo.