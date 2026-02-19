    Liga MX

    Queremos a Keylor Navas más temporadas en Pumas: Carrasquilla

    El futbolista panameño asegura que la última palabra de la permanencia del arquero de la Selección de Costa Rica, la tiene él.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Navas y Carrasquilla, pilares en UNAM.
    Navas y Carrasquilla, pilares en UNAM.
    Imagen Mexsport.

    El cuadro Universitario no conoce la derrota en el actual Clausura 2026, el único 'descalabro' que ha tenido Pumas es en Concacaf Champions Cup donde quedó eliminado a manos del San Diego FC.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!
    1 mins

    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!

    Liga MX
    Hormiga González utiliza playera diferente a la de sus compañeros en Chivas
    1 mins

    Hormiga González utiliza playera diferente a la de sus compañeros en Chivas

    Liga MX
    Pachuca, sin amor y amistad vs. Atlas ¡en pleno 14 de febrero!
    1 mins

    Pachuca, sin amor y amistad vs. Atlas ¡en pleno 14 de febrero!

    Liga MX
    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares
    1 mins

    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares

    Liga MX
    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!
    1 mins

    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!

    Liga MX
    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca
    1 mins

    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca

    Liga MX
    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?
    1 mins

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?

    Liga MX
    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!
    1 mins

    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!

    Liga MX
    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX
    1 mins

    Querétaro vs. León | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Liga MX
    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México
    2 mins

    ¡Henry Martín es inmortal! Develan su figura de cera en la Ciudad de México

    Liga MX

    El descalabro ha quedado atrás y el equipo del Pedregal se enfoca en el torneo local, pero uno de los temas que inquietan es la continuidad del guardameta de Costa Rica, Keylor Navas, quien vence su contrato en el verano próximo.

    Al respecto Rodrigo López y Coco Carrasquilla coinciden de la importancia y lo que representa Navas, no solo bajo los tres palos. “Sabemos que le podemos aprender mucho, de experiencia por todo lo que ha vivido. Somos conscientes que de este tipo de historias podemos sacar provecho y que nos pueden servir”, señaló el jugador mexicano.

    Carrasquilla complemento que la última palabra de su renovación depende de él, pero está seguro de que está contento en jugar con Pumas y quiere continuar en el equipo.

    Lo más complicado del calendario

    El futbolista de Panamá asegura que es difícil armar una familia futbolística y que disfruta del futbol. “Tengo una responsabilidad con la selección y el club, lo primero será Pumas y más adelante vendrá la Selección, en casa hemos encontrado los goles, el equipo está bien y estos partidos ante (Monterrey, Toluca, Cruz Azul y América) serán determinantes y hay que sacarle provecho, confío plenamente en mi equipo.

    Video Uriel Antuna firma con Pumas y se convierte en séptimo refuerzo
    Relacionados:
    Liga MXFutbolPumas UNAMJorge CarrasquillaKeylor Navas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX