    Liga MX

    ¡Era penal para el América! Katia Itzel no se percata

    En clara falta dentro del área sobre Henry Martín la árbitra y el VAR determinan que no hay nada. Los reclamos no se hacen esperar.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¿Era penal para el América? El agarrón sobre Henry Martín que no se señala

    América controlaba el esférico al minuto 14 del primer tiempo ante Puebla, Violante puso buen centro al área chica, donde Henry Martín se alistaba para rematar de cabeza, pero Eduardo Navarro lo abrazó claramente impidiéndole al delantero impactar con claridad, en penal inobjetable para todos, menos para la árbitra Katia Itzel y para el VAR, que tampoco decidió revisar la acción.

    De inmediato los reclamos no se hicieron esperar, ya que Henry se levantó pidiendo la falta a la árbitra y en la banca el técnico André Jardine solicitó el penal al cuarto árbitro.

    Incluso cuando el esférico abandonó el terreno de juego, los jugadores de Coapa se acercaron a Katia Itzel para solicitar la revisión, que nunca llegó en la primera jugada de polémica del partido América ante Puebla.

    Durante la transmisión el exárbitro y analista de TUDN, Fernando Guerrero, fue claro al señalar la falta que Navarro le cometió a Henry, a l no permitirle rematar, abrazarlo y al momento que pasó el esférico por arriba, soltarlo, pero el penal fue más que claro.

    El estadio Cuauhtémoc registra una buena entrada para ver el compromiso entre el Puebla y América, que ganan con gol del brasileño Raphael Veiga, su primero en el futbol mexicano.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaPueblaHenry MartínFutbol

