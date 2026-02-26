Liga MX ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América! Las Águilas le tienen tomada la medida a los Universitarios, en los últimos 15 partidos el triunfo ha sido para los de Coapa.

Video ¡Este sería el 11 que usaría Tigres para enfrentar al América!

El técnico de Tigres Guido Pizarro trabajó este día en el 11 que podría enfrentar al América, en la Jornada 8 del Clausura 2026. L os Universitarios vienen de dos derrotas en el torneo y ante las Águilas podrían sumar una tercera, ya que los de Coapa les tienen tomada la medida.

E l reportero de TUDN, Vladimir García, adelantó que Nahuel Guzmán estaría en la portería con línea de cuatro en la defensa. Llama la atención Jesús Garza, quien tuvo participación con el Tri.

“ En el medio campo Araujo como contención, acompañado a Fernando Gorriarán y enfrente de ellos en una especie de triángulo Juan Brunetta. Adelante Diego Lainez, con Ángel Correa y el centro delantero Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre, quien se reencontrará con su ex equipo, el América”, señaló Vladimir García.

La estadística es fría en los últimos 15 partidos entre América y Tigres, los Universitarios solo tienen una victoria, no importa si es de local o visitante. Este sábado juegan en el Ciudad de los Deportes y los números tampoco favorecen a Tigres con siete descalabros.