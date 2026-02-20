    Liga MX

    Kevin Mier vuelve a los entrenamientos con el primer equipo de Cruz Azul

    La Máquina Celeste se prepara para enfrentar a Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Kevin Mier vuelve a entrenar con el pimer equipo de Cruz Azul

    Cruz Azul cerró la preparación para enfrentar a Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo
    1 mins

    Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo

    Liga MX
    Queremos a Keylor Navas más temporadas en Pumas: Carrasquilla
    1 mins

    Queremos a Keylor Navas más temporadas en Pumas: Carrasquilla

    Liga MX
    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!
    1 mins

    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!

    Liga MX
    Hormiga González utiliza playera diferente a la de sus compañeros en Chivas
    1 mins

    Hormiga González utiliza playera diferente a la de sus compañeros en Chivas

    Liga MX
    Pachuca, sin amor y amistad vs. Atlas ¡en pleno 14 de febrero!
    1 mins

    Pachuca, sin amor y amistad vs. Atlas ¡en pleno 14 de febrero!

    Liga MX
    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares
    1 mins

    Crecer de esta forma duele en Puebla: DT Espigares

    Liga MX
    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!
    1 mins

    ¡Afición le lleva serenata a sus Águilas, en noche previa al Clásico!

    Liga MX
    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca
    1 mins

    Revelan la fecha en la que reaparecerá Alexis Vega con Toluca

    Liga MX
    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?
    1 mins

    Raphael Veiga debuta con América, ¿por qué juega con una sola manga?

    Liga MX
    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!
    1 mins

    ¡Fallece el exárbitro mexicano León Padró Borja!

    Liga MX

    La buena noticia fue que el portero, Kevin Mier regresó a los entrenamientos con el primer equipo luego de recuperarse de la lesión que sufrió en en torneo anterior de la Liga MX.

    Debido a la gran evolución que ha tenido el guardameta colombiano, se valora que regrese a las canchas, así lo mencionó Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa.

    Lo que pretende Cruz Azul es que Kevin Mier juegue con el equipo Sub-21, quienes también se medirán con Guadalajara en la categoría inferior.

    Recibieron al presidente Celeste

    Por otro lado, los jugadores y el cuerpo técnico de Cruz Azul, recibió una grata visita antes del juego contra Chivas.

    Se trató del presidente de la institución, Víctor Velázquez, quien estuvo al final de la práctica en una muestra de unión previo a un partido importante.

    “Hoy acompañé a los jugadores de nuestro Cruz Azul en el cierre de su preparación contra Chivas. Han sido días intensos, pero juntos trabajamos para que todo el núcleo cooperativo crezca y esté en armonía. ¡Que mañana el Cuauhtémoc sea cementero!”.

    Video Larcamón confirma que Kevin Mier regresará a las canchas este fin de semana
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulKevin Mier

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX