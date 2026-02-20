Liga MX Kevin Mier vuelve a los entrenamientos con el primer equipo de Cruz Azul La Máquina Celeste se prepara para enfrentar a Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Kevin Mier vuelve a entrenar con el pimer equipo de Cruz Azul

Cruz Azul cerró la preparación para enfrentar a Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

PUBLICIDAD

La buena noticia fue que el portero, Kevin Mier regresó a los entrenamientos con el primer equipo luego de recuperarse de la lesión que sufrió en en torneo anterior de la Liga MX.

Debido a la gran evolución que ha tenido el guardameta colombiano, se valora que regrese a las canchas, así lo mencionó Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa.

Lo que pretende Cruz Azul es que Kevin Mier juegue con el equipo Sub-21, quienes también se medirán con Guadalajara en la categoría inferior.

Recibieron al presidente Celeste

Por otro lado, los jugadores y el cuerpo técnico de Cruz Azul, recibió una grata visita antes del juego contra Chivas.

Se trató del presidente de la institución, Víctor Velázquez, quien estuvo al final de la práctica en una muestra de unión previo a un partido importante.

“Hoy acompañé a los jugadores de nuestro Cruz Azul en el cierre de su preparación contra Chivas. Han sido días intensos, pero juntos trabajamos para que todo el núcleo cooperativo crezca y esté en armonía. ¡Que mañana el Cuauhtémoc sea cementero!”.