    Guadalajara

    Chivas vs. Querétaro: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    El Rebaño Sagrado y los Gallos Blancos se enfrentan en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

    Llega la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y las Chivas le harán los honores al Querétaro en el Estadio Akron en busca de su tercera victoria consecutiva.

    PUBLICIDAD

    El Rebaño sagrado llega de derrotar a domicilio 1-0 a los Bravos de Juárez, para llegar a seis unidades, tras su victoria en casa ante Pachuca.

    Por su parte, el Querétaro aún no conoce la victoria en esta competencia, al acumular dos empates ante Pumas en la primera jornada y ante Tijuana en la fecha dos.

    INCIDENCIAS DEL CHIVAS VS. QUERÉTARO

    Más sobre Liga MX

    Tigres vs. Toluca: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Tigres vs. Toluca: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Necaxa vs. Atlas: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Necaxa vs. Atlas: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Recuerdos desbloqueados: las salidas más dolorosas en Cruz Azul
    1:21

    Recuerdos desbloqueados: las salidas más dolorosas en Cruz Azul

    Liga MX
    ¡Última hora! Inter Miami ficha a figura del Tri para jugar con Messi
    1:56

    ¡Última hora! Inter Miami ficha a figura del Tri para jugar con Messi

    Liga MX
    Es una calca: el gol de João Pedro al América es idéntico a uno de Oribe
    1:20

    Es una calca: el gol de João Pedro al América es idéntico a uno de Oribe

    Liga MX
    Partido de Chivas cambia de fecha y hora
    1:23

    Partido de Chivas cambia de fecha y hora

    Liga MX
    Atlético San Luis vs. Chivas cambia de fecha y hora
    1 mins

    Atlético San Luis vs. Chivas cambia de fecha y hora

    Liga MX
    Esto es lo que América planea hacer con Maximin y Brian Rodríguez
    1:37

    Esto es lo que América planea hacer con Maximin y Brian Rodríguez

    Liga MX
    ¿Se agrava la crisis? Así puedes ver Pachuca vs. América del Clausura 2026
    1:23

    ¿Se agrava la crisis? Así puedes ver Pachuca vs. América del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Otro duelo felino! Así puedes ver Pumas vs. León del Clausura 2026
    1:18

    ¡Otro duelo felino! Así puedes ver Pumas vs. León del Clausura 2026

    Liga MX

    Tremenda falla de Chivas


    'La Hormiga' González de frente al arco y sin portero falla lo que parecía el primero del Rebaño Sagrado.

    GOL DE LAS CHIVAS


    35' La 'Hormiga' González remata de cabeza en el área y ahora sí no falla y pone el primero del Rebaño Sagrado.

    GOL DE LAS CHIVAS


    61' El 'Piojo' Alvarado prende centro de Ledezma y lo manda al fondo para el segundo del Rebaño Sagrado.

    GOL DE QUERÉTARO


    80' Santiago Homenchenko saca fogonazo que Rangel no logra contener, el rebote le cae a Mateo Coronel que simplemente la empuja para recortar la distancia.

    PARTIDOS DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX

    -Mazatlán 1-5 Monterrey
    -Necaxa vs. Atlas
    -Chivas vs. Querétaro
    -Tigres vs. Toluca
    -Cruz Azul vs. Puebla
    -Tijuana vs. Atlético de San Luis
    -Pumas vs. León
    -Santos vs. Juárez
    -Pachuca vs. América

    Relacionados:
    GuadalajaraQuerétaro

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX