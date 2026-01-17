Guadalajara Chivas vs. Querétaro: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX El Rebaño Sagrado y los Gallos Blancos se enfrentan en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: TUDN Síguenos en Google

. Imagen Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

Llega la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y las Chivas le harán los honores al Querétaro en el Estadio Akron en busca de su tercera victoria consecutiva.

PUBLICIDAD

El Rebaño sagrado llega de derrotar a domicilio 1-0 a los Bravos de Juárez, para llegar a seis unidades, tras su victoria en casa ante Pachuca.

Por su parte, el Querétaro aún no conoce la victoria en esta competencia, al acumular dos empates ante Pumas en la primera jornada y ante Tijuana en la fecha dos.

INCIDENCIAS DEL CHIVAS VS. QUERÉTARO

Tremenda falla de Chivas



'La Hormiga' González de frente al arco y sin portero falla lo que parecía el primero del Rebaño Sagrado.

GOL DE LAS CHIVAS



35' La 'Hormiga' González remata de cabeza en el área y ahora sí no falla y pone el primero del Rebaño Sagrado.

GOL DE LAS CHIVAS



61' El 'Piojo' Alvarado prende centro de Ledezma y lo manda al fondo para el segundo del Rebaño Sagrado.

GOL DE QUERÉTARO



80' Santiago Homenchenko saca fogonazo que Rangel no logra contener, el rebote le cae a Mateo Coronel que simplemente la empuja para recortar la distancia.

PARTIDOS DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX