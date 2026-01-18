Liga MX Pachuca vs. América EN VIVO | Partido de la Jornada 3 de la Liga MX Sigue todas las incidencias de este partido de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¡EN VIVO! Pachuca vs. América Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX

El partido Pachuca vs. América cierra la actividad de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en duelo pactado a celebrarse en el Estadio Hidalgo.

Duelo de dos equipos competitivos, pero que han tenido un inicio un tanto complicado, especialmente para las Águilas del América, equipo que no ha podido ganar en la presente campaña e, incluso, ni siquiera ha podido anotar un gol.

América viene de perder en casa a mitad de semana ante el Atlético de San Luis y tiene solamente un punto acumulado en el presente certamen.

Los Tuzos del Pachuca llegan a este compromiso después de vencer también en el Estadio Hidalgo por 2-1 a los Esmeraldas del León.

Acciones del partido Pachuca vs. América de la Liga MX

Partidos de Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX