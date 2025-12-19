Liga MX América comienza la pretemporada sin Allan Saint-Maximin rumbo al Clausura 2026 Uno de los elementos ofensivos de las Águilas no comenzará la preparación hacia el próximo torneo de Liga MX y estas son las razones.

Las Águilas del América preparan el inicio de la Liga MX Clausura 2026 con una serie de rumores y posibilidades acerca de posibles refuerzos en un semestre en el que tras revelarse el calendario completo del torneo, se sabe que no se jugará con seleccionados la siguiente Liguilla.

Si bien aún no se anuncia un refuerzo de manera oficial en el cuadro que dirige el brasileño André Jardine, sí comienza a delinearse la pretemporada, la cual se realizará prácticamente en su totalidad en la CDMX, sin trabajo de playa de por medio.

Sin embargo, el comienzo de la pretemporada americanista se dará con una baja sensible como lo es la ausencia del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien a decir de Julio Ibáñez para TUDN, solicitó un permiso especial para integrarse más tarde.

“Pidió un permiso especial por un tema personal, la directiva está consciente, el cuerpo técnico también y que se integre de forma regular en los trabajos físicos del América, pues no habrá trabajo de playa.