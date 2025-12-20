    Liga MX

    Allan Saint-Maximin entrena por separado de cara a la pretemporada con América

    El delantero francés pidió un permiso especial para reportar más tarde con las Águilas para preparar el Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡No pierde el tiempo! Así entrena Saint-Maximin antes de reportar con América

    Las Águilas del América ya iniciaron su pretemporada para preparar la Liga MX Clausura 2026 y lo hacen como lo es habitual en un equipo de la jerarquía de los de Coapa, entre rumores de altas, bajas y continuidad de elementos.

    Incluso, en las últimas horas se dio la visita de Bruno Valdez, quien se reencontró con sus excompañeros pero incluso admitió que tiene muchas ganas de volver a vestir los colores del equipo americanista.

    Sin embargo, falta que reporte el delantero francés Allan Saint-Maximin, quien solicitó un permiso especial para reportar más tarde con el club en su preparación hacia la Liga MX Clausura 2026.

    Sin embargo, no pierde el tiempo para llegar en las mejores condiciones físicas e incluso compartió un video en el que se le ve subiendo y bajando escaleras como parte de su acondicionamiento físico este sábado por la mañana, aunque con la duda de si está o no en México.

    Las Águilas del América comenzarán el siguiente torneo el próximo viernes 9 de enero en su visita a Xolos de Tijuana, su primer partido como local será el miércoles 14 de enero frente al Atlético de san Luis.

    El conjunto de André Jardine, además del torneo local, también participará en la Concacaf Champions Cup a partir de febrero próximo y donde se medirá ante Olimpia en la Rond 1 del torneo de la zona.

