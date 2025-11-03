Video ¿Nervios? Así está el Tri Sub-17 previo a su debut mundialista

La Selección Mexicana Sub-17 hará su debut el próximo martes ante Corea del Sur dentro del Grupo F de la Copa del Mundo sub-17 de la FIFA que ya inició.

Ante este compromiso, el técnico Carlos Cariño, aseguró que el equipo está listo para su primer encuentro ya que saben la importancia del primer juego en una competencia de esta relevancia.

“Llegó la hora de mostrar realmente estas concentraciones que tuvimos, las giras, creo que el equipo está perfectamente preparado, sabemos la importancia que va a ser el primer partido”.

“Los chicos están perfectamente concentrados, ha sido una gira de mucho aprendizaje en todos los aspectos, sobre todo en la unión de grupo”.

Cariño señaló cuál será la propuesta de su equipo en cada partido del Mundial Sub-17 y así buscar llegar a la gran final.

“Es un equipo con mucha dinámica, intenso, que siempre va al frente en cualquier momento, en cualquier situación, parece que llegamos en perfectas condiciones al arranque del Mundial”.

“Van a ver un equipo siempre que va a proponer, que va a buscar el arco contrario y vamos a ir partido a partido para buscar lo más alto”.

Así ve a Corea del Sur, su primer rival

Por último, el entrenador del equipo mexicano Sub-17, afirmó que tienen bien estudiado al rival en turno, Corea del Sur pero que al final lo que va a contar es lo que hagan ellos dentro del terreno de juego.

“Es un rival que todos los conocemos, sabemos de la capacidad táctica que tienen, son muy disciplinados, son muy rápidos, verticales, va a ser un partido bastante bueno, ellos con sus armas, pero nosotros debemos ir en busca del resultado, en hacer presión alta, en generar posesiones largas, al rival lo tenemos bien identificado”.