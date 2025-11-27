Video Resumen | ¡Campeón inédito! Portugal se corona en el Mundial Sub-17

Portugal se coronó este jueves campeón Mundial Sub 17 al vencer en la gran Final a Austria que peleó hasta el último minuto en la competencia celebrada en Qatar.

El conjunto luso culinó así un extraordinario torneo en el que entre otros rivales venció 5-0 a México en la ronda de los Octavos de Final y a Brasil (en penales tras un empate sin goles) en las Semifinales.

El único tanto del partido fue obra de A nísio Cabral, a los 32 minutos, del partido luego de una revisión del VAR que finalmente lo validó.

El duelo fue de ir y venir los 90 minutos del partido.

Primero. Austria se hizo del balón y empujó por el gol generando peligro en el arco de Cunha, sin embargo Portugal fue el que consiguió el tanto de Cabral, que llegó a siete en la competencia, y a partir de ahí durante un gran lapso se hizo del partido.

Generó llegadas con disparos y jugadas, pero ya no concretó más anotaciones. Por supuesto, que la última parte del partido fue de total dominió de los austriacos que estrellaron un balón en un poste y probaron a Cunha una, y otra, pero sin vulnerarlo.

Con este resultado, Portugal consiguió su primer título de la categoría. Antes de Qatar, su mejor sitio lo había conseguido en Escocia en 1989 con un tercer sitio.