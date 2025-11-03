¡Inicio goleador del Mundial Sub-17 de Catar 2025!

Comenzó el Mundial Sub-17 de Catar 2025 que se celebra de este lunes 3 de noviembre al jueves 27 de noviembre. Es la primera edición que el torneo se jugará con 48 selecciones.

En el primer día de actividad se anotaron 27 goles en ocho partidos con la victoria de Túnez sobre Fiyi por 6-0 como el resultado más abultado.

Portugal también inició su camino con el pie derecho aplastando 1-6 a Nueva Caledonia, mientras que Argentina remontó y venció 3-2 a Bélgica.

Italia derrotó 0-1 al anfitrión Catar, mientras que Japón superó 2-0 a Marruecos y Sudáfrica se impuso 3-1 a Bolivia.

Se registraron dos empates este día, el de Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos por 1-1, y el empate sin goles entre Senegal y Croacia.

México debutará en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 este martes 4 de noviembre enfrentando a Corea del Sur. El Tri también comparte el Grupo F con Costa de Marfil y Suiza.

La Selección Mexicana varonil busca seguir los pasos del equipo femenil que clasificó a las Semifinales del Mundial Femenil Sub-17 donde jugará ante Países Bajos por el pase a la Final.

Partidos del Mundial Sub-17 este martes 4 de noviembre