    Futbol

    México Sub-17 da su lista de convocados para el Mundial de la categoría

    El técnico Carlos Cariño dio a conocer los nombres de los jugadores que irán a la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    La Selección Mexicana Sub-17 disputará el Mundial de la categoría en Qatar, torneo que inicia el próximo 5 de noviembre y que finalizará el 27 del mismo mes.

    El técnico Carlos Cariño dio a conocer la lista definitiva de 21 jugadores que disputarán la Copa del Mundo, buscarán su tercer campeonato de la categoría, luego de que se consiguiera en 2005 y 2011.

    México está posicionado en el Grupo F, donde comparte lugar con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

    • México vs. Corea del Sur, martes 4 de noviembre, 7:00am (Tiempo del Centro de México).
    • México vs Costa de Marfil, viernes 7 de noviembre, 8:45am (Tiempo del Centro de México).
    • Suiza vs México, lunes 10 de noviembre, 6:30am (Tiempo del Centro de México).

    Esta es la lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-17

    Porteros

    • Abdon Turrubiates (León)
    • Matías Velázquez (Santos Laguna)
    • Santiago López (Toluca)

    Defensas

    • Jhonnatan Grajales (Chivas)
    • Michael Corona (León)
    • José Navarro (Pachuca)
    • Adrián Villa (Pachuca)
    • Félix Contreras (Real Salt Lake)
    • Ian Olvera (Xolos)

    Mediocampistas

    • Íñigo Borgio (CD Leganés)
    • Gael García (Chivas)
    • Óscar Pineda (Chicago Fire SC)
    • Kenneth Martínez (FC Juárez)
    • Alexander Hernández (León)
    • Jorge Sánchez (Rayados)

    Delanteros

    • Luis Gamboa (Atlas)
    • Alex Gutiérrez (Cruz Azul)
    • José Mancilla (Pumas)
    • Aldo De Nigris (Rayados)
    • Máximo Reyes (Santos Laguna)
    • Lucca Vuoso (Santos Laguna)

