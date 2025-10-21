México Sub-17 da su lista de convocados para el Mundial de la categoría
El técnico Carlos Cariño dio a conocer los nombres de los jugadores que irán a la Copa del Mundo.
Por:
Alonso Ramírez.
Video De Nigris y Vuoso convocados del Tri para el Mundial Sub-17 de Qatar
La Selección Mexicana Sub-17 disputará el Mundial de la categoría en Qatar, torneo que inicia el próximo 5 de noviembre y que finalizará el 27 del mismo mes.
El técnico Carlos Cariño dio a conocer la lista definitiva de 21 jugadores que disputarán la Copa del Mundo, buscarán su tercer campeonato de la categoría, luego de que se consiguiera en 2005 y 2011.
México está posicionado en el Grupo F, donde comparte lugar con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.
- México vs. Corea del Sur, martes 4 de noviembre, 7:00am (Tiempo del Centro de México).
- México vs Costa de Marfil, viernes 7 de noviembre, 8:45am (Tiempo del Centro de México).
- Suiza vs México, lunes 10 de noviembre, 6:30am (Tiempo del Centro de México).
Esta es la lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-17
Porteros
- Abdon Turrubiates (León)
- Matías Velázquez (Santos Laguna)
- Santiago López (Toluca)
Defensas
- Jhonnatan Grajales (Chivas)
- Michael Corona (León)
- José Navarro (Pachuca)
- Adrián Villa (Pachuca)
- Félix Contreras (Real Salt Lake)
- Ian Olvera (Xolos)
Mediocampistas
- Íñigo Borgio (CD Leganés)
- Gael García (Chivas)
- Óscar Pineda (Chicago Fire SC)
- Kenneth Martínez (FC Juárez)
- Alexander Hernández (León)
- Jorge Sánchez (Rayados)
Delanteros
- Luis Gamboa (Atlas)
- Alex Gutiérrez (Cruz Azul)
- José Mancilla (Pumas)
- Aldo De Nigris (Rayados)
- Máximo Reyes (Santos Laguna)
- Lucca Vuoso (Santos Laguna)
Relacionados: