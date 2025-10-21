Video De Nigris y Vuoso convocados del Tri para el Mundial Sub-17 de Qatar

La Selección Mexicana Sub-17 disputará el Mundial de la categoría en Qatar, torneo que inicia el próximo 5 de noviembre y que finalizará el 27 del mismo mes.

El técnico Carlos Cariño dio a conocer la lista definitiva de 21 jugadores que disputarán la Copa del Mundo, buscarán su tercer campeonato de la categoría, luego de que se consiguiera en 2005 y 2011.

PUBLICIDAD

México está posicionado en el Grupo F, donde comparte lugar con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

México vs. Corea del Sur, martes 4 de noviembre, 7:00am (Tiempo del Centro de México).

México vs Costa de Marfil, viernes 7 de noviembre, 8:45am (Tiempo del Centro de México).

Suiza vs México, lunes 10 de noviembre, 6:30am (Tiempo del Centro de México).

Esta es la lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-17

Porteros

Abdon Turrubiates (León)

Matías Velázquez (Santos Laguna)

Santiago López (Toluca)

Defensas

Jhonnatan Grajales (Chivas)

Michael Corona (León)

José Navarro (Pachuca)

Adrián Villa (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Ian Olvera (Xolos)

Mediocampistas

Íñigo Borgio (CD Leganés)

Gael García (Chivas)

Óscar Pineda (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez (FC Juárez)

Alexander Hernández (León)

Jorge Sánchez (Rayados)

Delanteros