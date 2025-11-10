Suiza vence al Tri Sub-17 y lo deja al borde del abismo en el Mundial

La Selección Mexicana Sub-17 cayó este lunes por 3-1 ante su similar de Suiza en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial de la categoría.

Desde el comienzo del partido el conjunto suizo fue superior. A los 7 minutos, tras un error en la salida de la defensa mexicana, el portero Santi López derribó a Nevio Scherrer y el árbitro decreó penal. Nico Lazri fue el encargado del cobro pero su remate se estrelló en el poste y México se salvó.

Sin embargo, Suiza siguió insistiendo y apenas 7 minutos después logró abrir el marcador. Tras una buena jugada por el costado izquierdo, la pelota le quedó en el centro del área a Mladen Mijajlovic, quien remató de primera para superar a López y poner el 1-0.

Lejos de reaccionar, el conjunto mexicano daba muchas ventajas en defensa y eso lo aprovechó Suiza para anotar el 2-0. Tras un buen pase filtrado que le quedó a Jill Stiel, el delantero suizo metió un pase atrás y en su intento de rechazar la pelota Félix Contreras metió el balón en su propia portería.

Los dirigidos por Carlos Cariño, con más ganas que futbol, intentaron reaccionar pero apenas lograron crear dos acciones de relativo peligro con u par de cabezazos.

Para la segunda parte, la Selección Mexicana reaccionó y tuvo más control del encuentro en principio. Esa mejoría se vio reflejada al lograr el descuento por intermedio de Aldo Patricio de Nigris, quien de cabeza ponía el 2-1 con un certero golpe de cabeza a los 57 minutos.

Pero cuando las cosas parecían mejorar, apenas un minuto después Suiza lograba el tercer tanto tras una rápida combinación entre Scherrer y Mijajlovic, quien barriéndose al piso colocaba el 3-1.



Después de ese gol, el equipo suizo volvió a retomar el control del partido, ejerciendo una presión fuerte en el medio del campo y dejando sin ideas a un conjunto mexicano al que le costó mucho crear peligro.

Con este resultado, el equipo mexicano tendrá que esperar ahora lo que suceda en los otros grupos para ver si logra avanzar como uno de los mejores terceros, pues en el otro partido del Grupo F Corea del Sur derrotó también por 3-1 a Costa de Marfil que terminó último y sin puntos.